Минцифры рассказали, откуда Госуслуги знают адрес фактического проживания

Если пользователь портала указывал свой фактический адрес при получении услуг, то эта информация автоматически подтянется в его личный кабинет и будет указана в профиле.

Данные в разделе о фактическом месте жительства пользователи портала Госуслуги заполняют самостоятельно, но адрес может подтянуться из других заявлений. Об этом сказано в телеграм-канале Минцифры.

Если пользователи раньше пользовались услугами, в которых нужно указать адрес фактического проживания, то эта информация подтянется в личный кабинет. Об этом Госуслуги предупреждали заранее.

Есть и ряд услуг, где при отправке заявления нужно указывать место фактического проживания. Например, паспорт можно получить по месту регистрации или по месту фактического проживания. От этого может зависеть срок оказания услуги, — сказано в сообщении.

Министерство напоминает, что адрес фактического проживания можно исправить или удалить.

Чтобы это сделать, нужно найти в раздел «Адреса» в личном кабинете и внести изменения.