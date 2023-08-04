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Пользователи интернета

Минцифры рассказали, откуда Госуслуги знают адрес фактического проживания

Если пользователь портала указывал свой фактический адрес при получении услуг, то эта информация автоматически подтянется в его личный кабинет и будет указана в профиле.
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Данные в разделе о фактическом месте жительства пользователи портала Госуслуги заполняют самостоятельно, но адрес может подтянуться из других заявлений. Об этом сказано в телеграм-канале Минцифры.

Если пользователи раньше пользовались услугами, в которых нужно указать адрес фактического проживания, то эта информация подтянется в личный кабинет. Об этом Госуслуги предупреждали заранее.

Есть и ряд услуг, где при отправке заявления нужно указывать место фактического проживания. Например, паспорт можно получить по месту регистрации или по месту фактического проживания. От этого может зависеть срок оказания услуги, — сказано в сообщении.

Министерство напоминает, что адрес фактического проживания можно исправить или удалить.

Чтобы это сделать, нужно найти в раздел «Адреса» в личном кабинете и внести изменения.

Комментарии

1
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 1 час назад

    Главный бухгалтер

    Большой брат следит за тобой (с)

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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