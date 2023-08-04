Минцифры рассказали, откуда Госуслуги знают адрес фактического проживания

Данные в разделе о фактическом месте жительства пользователи портала Госуслуги заполняют самостоятельно, но адрес может подтянуться из других заявлений. Об этом сказано в телеграм-канале Минцифры.
Если пользователи раньше пользовались услугами, в которых нужно указать адрес фактического проживания, то эта информация подтянется в личный кабинет. Об этом Госуслуги предупреждали заранее.
Есть и ряд услуг, где при отправке заявления нужно указывать место фактического проживания. Например, паспорт можно получить по месту регистрации или по месту фактического проживания. От этого может зависеть срок оказания услуги, — сказано в сообщении.
Министерство напоминает, что адрес фактического проживания можно исправить или удалить.
Чтобы это сделать, нужно найти в раздел «Адреса» в личном кабинете и внести изменения.
Комментарии1
Главный бухгалтер
Большой брат следит за тобой (с)