🔥 Меняется форма 6-НДФЛ

Проект опубликован на федеральном портале.
В частности, в разделе 1 надо будет по-новому отражать возвращенный налог. Его надо будет разбивать по срокам уплаты.
Сейчас вот так:
Будет вот так:
В разделе 2 также надо будет расписывать удержанный налог из строки 160 по срокам уплаты:
с 1 по 22 число 1-го месяца;
с 23 по 22 число 2-го месяца;
с 23 по 22 число 3-го месяца
с 23 числа по последнее число 3-го месяца.
Таким образом, будет меньше вопросов – какой налог указывать в разделе 2. В 1 квартале там будет НДФЛ, удержанный за период с 01.01 по 31.03.
В справке (бывшая 2-НДФЛ) не надо будет указывать перечисленный налог.
Новую форму надо будет сдавать начиная с отчета за 1 квартал 2024 года.
Комментарии9
задолбали! вот что я думаю
верным путём идут по пути упрощения))))))))))))))))))))))))
Ирина
Нет
АБАЛДЕТЬ!
До ФНС начало доходить, что в квартале НЕТ четвёртого месяца - пока для одной таблички одного из отчетов.
Главный бухгалтер
до ФНС начало доходить, что всё же лучше работать календарными периодами! и для себя они отделяют сведения с нормальным кварталом.
Но что б налогоплат не очень радовался - для него осталось сумасшествие под названием лунного месяца! и учёт у себя он будет всё равно продолжать весть по лунному
Только вдобавок ко всему крайние месяцы квартала придётся дополнительно разделить и подогнать лунный месяц под календарный - это что бы наложке удобно было.
Главный бухгалтер
Господи, это хоть когда нибудь устаканится на чём нибудь определённом?
эти периоды зачем теперь приспичило выделять?
ну... если договорились для НДФЛа выделять лунный месяц, ну так пусть и будем по лунному жить, непривычно, неудобно, но справиться можно и привыкнуть. Относительно нормально.
Зачем же теперь соединять-то и тот лунный, и применять этот лунный к обычному календарному?
Тогда давайте один только календарный!
Зачем же сразу оба???