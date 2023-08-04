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6-НДФЛ

🔥 Меняется форма 6-НДФЛ

С 2024 года будет новый бланк расчета 6-НДФЛ. Удержанный налог надо будет делить на строки – по сроку удержания.
270

Проект опубликован на федеральном портале.

В частности, в разделе 1 надо будет по-новому отражать возвращенный налог. Его надо будет разбивать по срокам уплаты.

Сейчас вот так:

Будет вот так:

В разделе 2 также надо будет расписывать удержанный налог из строки 160 по срокам уплаты:

  • с 1 по 22 число 1-го месяца;

  • с 23 по 22 число 2-го месяца;

  • с 23 по 22 число 3-го месяца

  • с 23 числа по последнее число 3-го месяца.

Таким образом, будет меньше вопросов – какой налог указывать в разделе 2. В 1 квартале там будет НДФЛ, удержанный за период с 01.01 по 31.03.

В справке (бывшая 2-НДФЛ) не надо будет указывать перечисленный налог.

Новую форму надо будет сдавать начиная с отчета за 1 квартал 2024 года.

Комментарии

9
  • Логотип Anna Prokasheva
    Anna Prokasheva 1 час назад

    задолбали! вот что я думаю

  • Логотип Shure
    Shure 1 час назад

    верным путём идут по пути упрощения))))))))))))))))))))))))

  • Логотип IriEro
    IriEro 1 час назад

    Ирина

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  • Логотип Старый ворчун
    Старый ворчун 1 час назад

    Нет

    АБАЛДЕТЬ!

    До ФНС начало доходить, что в квартале НЕТ четвёртого месяца - пока для одной таблички одного из отчетов.

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 1 час назад

      Главный бухгалтер

      До ФНС начало доходить, что в квартале НЕТ четвёртого месяца - пока для одной таблички одного из отчетов.

      до ФНС начало доходить, что всё же лучше работать календарными периодами! и для себя они отделяют сведения с нормальным кварталом.

      Но что б налогоплат не очень радовался - для него осталось сумасшествие под названием лунного месяца! и учёт у себя он будет всё равно продолжать весть по лунному

      Только вдобавок ко всему крайние месяцы квартала придётся дополнительно разделить и подогнать лунный месяц под календарный - это что бы наложке удобно было.

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 1 час назад

    Главный бухгалтер

    Господи, это хоть когда нибудь устаканится на чём нибудь определённом?

    с 1 по 22 число 1-го месяца;

    с 23 числа по последнее число 3-го месяца.

    эти периоды зачем теперь приспичило выделять?

    ну... если договорились для НДФЛа выделять лунный месяц, ну так пусть и будем по лунному жить, непривычно, неудобно, но справиться можно и привыкнуть. Относительно нормально.

    Зачем же теперь  соединять-то и тот лунный, и применять этот лунный к обычному календарному?

    Тогда давайте один только календарный!

    Зачем же сразу оба???

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