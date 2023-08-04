🔥 Меняется форма 6-НДФЛ

С 2024 года будет новый бланк расчета 6-НДФЛ. Удержанный налог надо будет делить на строки – по сроку удержания.

Проект опубликован на федеральном портале.

В частности, в разделе 1 надо будет по-новому отражать возвращенный налог. Его надо будет разбивать по срокам уплаты.

Сейчас вот так:

Будет вот так:

В разделе 2 также надо будет расписывать удержанный налог из строки 160 по срокам уплаты: с 1 по 22 число 1-го месяца;

с 23 по 22 число 2-го месяца;

с 23 по 22 число 3-го месяца

с 23 числа по последнее число 3-го месяца.

Таким образом, будет меньше вопросов – какой налог указывать в разделе 2. В 1 квартале там будет НДФЛ, удержанный за период с 01.01 по 31.03.

В справке (бывшая 2-НДФЛ) не надо будет указывать перечисленный налог.

Новую форму надо будет сдавать начиная с отчета за 1 квартал 2024 года.