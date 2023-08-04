При УСН не надо включать в доходы НДС

Если компания применяет УСН, она не должна, но может выставлять счета-фактуры с НДС.

Вопрос, как быть с исходящим НДС в случае выставления счета-фактуры, обсуждают подписчики нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Компания заплатила НДС. Кстати, при УСН его надо платить один раз в квартал, а не по 1/3 сумме ежемесячно.

А вот в доход при УСН надо включать не всю сумму, поступившую от покупателя, а за минусом НДС.

Разъяснение по этому поводу есть в письмах Минфина от 21.04.2016 № 03-11-11/22923, от 21.08.2015 № 03-11-11/48495, от 25.12.2015 № 03-11-11/76394.