Нельзя выплатить зарплату за два месяца вперед, потому что для работника это плохо

Как бы не хотелось сотруднику получить свою зарплату пораньше, поддаваться на эти уговоры работодателю нельзя.

Условие о выплате зарплаты каждые полмесяца не может быть ухудшено ни по соглашению сторон, ни на основании коллективного договора.

В письме от 13.07.2023 № 14-1/ООГ-4663 Минтруд рассмотрел ситуацию, когда сотрудник просит выплатить ему зарплату авансом за 2 месяца вперед.

Но так делать нельзя, заявили в ведомстве.

По нормам ТК РФ работник имеет право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.

Выплачивать зарплату надо два раза в месяц. Это право работника получать зарплату таким образом.

Авансовая выплата разом за 2 месяца вперед будет нарушением прав сотрудника, заявляет Минтруд.