Объем наличных рекордно вырос до 17,8 трлн рублей

На фоне ситуации неопределенности население на всякий случай запасается наличными деньгами.

На 1 июля 2023 года объем наличных в обращении за 25 лет вырос на 459 млрд рублей, до 17,8 трлн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на статистику Центробанка.

Увеличение объема наличных выше сезонных значений. Одна из причин – дополнительный спрос на наличку в новых регионах.

Также жители страны стремятся снимать со счетов часть выплат из бюджета. Повышенные социальные выплаты могли внести свой вклад в рост объема наличных.

Председатель правления Ассоциации российских банков (АРБ) Олег Скворцов считает, что спрос на живые деньги взлетает в ситуации неопределенности: пандемия, начало СВО, объявление частичной мобилизации. Наличкой запасаются на всякий случай.

В Центробанке считают, что рост наличных в обороте не станет проблемой в проведении денежно-кредитной политики.

Повышение ключевой ставки может вернуть средства в банковский сектор, клиентам станет выгоднее открывать вклады.

Эксперты издания уверены, что объем наличных не будет увеличиваться. Средства безопасней держать в банке, получать проценты по вкладам, оплачивать покупки безналом или СБП, а также получать кэшбек.