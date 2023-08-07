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На детские игрушки введут ГОСТ

Продукцию разделят на 48 видов, к каждому типу будут предъявляться свои требования к безопасности и качеству игрушек.
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Профильный технический комитет по стандартизации подготовил первую версию ГОСТ на игрушки. Об этом пишут «Известия».

Согласно документу, игрушки будут разделены на 48 видов. Например, игровой набор, летающая игрушка, мячик, и прочее. Для этих товаров будут свои классификации, в том числе и по возрастной группе: младенчество, ранее детство, дошкольное, младшее школьное и подростковое.

Продукцию разделят по видам деятельности (интеллектуальная, физическая), по воспитательному назначению (для развития восприятий, силы, ловкости) и по виду сырья (пластмассовые, деревянные, металлические и т.д.).

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина рассказала, что до сих пор в стране не было ни терминологии, ни классификации игрушек.

Сейчас часто стали возникать вопросы, к какой продукции относить тот или иной товар. Например, слайм — текучий желеобразный материал для творчества. Не понятно, что это: игрушка или сувенир. По мнению Антонины Цицулиной, если появится ГОСТ, то этот спор разрешится.

Недавно мы писали, что введут новые требования для продажи игрушек «Хагги Вагги». В них обнаружили завышенное содержание фенола, что не соответствует индексу токсичности в детских товарах.

Сам производитель определял свой товар как сувенирную продукцию. Это позволяло ему обходить обязательные требования к безопасности и к качеству товаров.

Комментарии

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