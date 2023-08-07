На детские игрушки введут ГОСТ

Профильный технический комитет по стандартизации подготовил первую версию ГОСТ на игрушки. Об этом пишут «Известия».
Согласно документу, игрушки будут разделены на 48 видов. Например, игровой набор, летающая игрушка, мячик, и прочее. Для этих товаров будут свои классификации, в том числе и по возрастной группе: младенчество, ранее детство, дошкольное, младшее школьное и подростковое.
Продукцию разделят по видам деятельности (интеллектуальная, физическая), по воспитательному назначению (для развития восприятий, силы, ловкости) и по виду сырья (пластмассовые, деревянные, металлические и т.д.).
Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина рассказала, что до сих пор в стране не было ни терминологии, ни классификации игрушек.
Сейчас часто стали возникать вопросы, к какой продукции относить тот или иной товар. Например, слайм — текучий желеобразный материал для творчества. Не понятно, что это: игрушка или сувенир. По мнению Антонины Цицулиной, если появится ГОСТ, то этот спор разрешится.
Недавно мы писали, что введут новые требования для продажи игрушек «Хагги Вагги». В них обнаружили завышенное содержание фенола, что не соответствует индексу токсичности в детских товарах.
Сам производитель определял свой товар как сувенирную продукцию. Это позволяло ему обходить обязательные требования к безопасности и к качеству товаров.
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