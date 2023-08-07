Для туроператоров ввели новую льготу по НДС

Операторы, которые продают комплексные туры смогут не область всю стоимость продукта налогом по ставке 20%. Это позволит снизить цену для клиентов.

С 1 июля 2023 года по 30 июля 2027 года от НДС освободили продажи продуктов в области внутреннего и въездного туризма. Об этом сказано на сайте ФНС.

Нововведение позволит туроператорам корректнее формировать стоимость турпродуктов для своих клиентов.

С 1 июля 2022 года для гостиниц и перевозчиков действует нулевая ставка.

Теперь компании, которые продают комплексные туры смогут применять льготу и не облагать всю стоимость продукта по ставке 20%.

Также НДС не облагаются услуги при строительстве жилых домов, нежилых помещений в многоквартирных домах, а также машиномест.

Исключение составляют апартаменты — помещения, которые предназначены для временного проживания без права на регистрацию. Если разрешение на строительство получено с 1 января 2024 года.

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