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Управленческий учет

Анализировать рентабельность собственного капитала лучше всего по формула Дюпон

Понять, насколько успешно компания получает отдачу от вложенного капитала, можно с помощью расчёта рентабельности собственного капитала (ROE). Для более качественного анализа надо понять, за счёт чего растёт показатель ROE. В этом поможет формула Дюпон.
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Рост ROE означает, что компания получает всё больше прибыли без дополнительных инвестиций в собственный капитал. Для собственников это знак, что они могут спокойно выводить свои дивиденды.

От чего зависит ROE, лучше всего показывает формула Дюпон:

ROE = (Чистая прибыль / Выручка) x (Выручка / Активы) x (Активы / Собственный капитал).

Первый элемент — это рентабельность бизнеса. Чем она выше, тем лучше. Второй элемент формулы — оборачиваемость активов. Рост этого коэффициента говорит о том, что предприятие производит всё больше продукции без открытия дополнительных цехов, а значит, оборудование работает эффективно. Третий элемент — коэффициент капитализации. Чтобы рос ROE, нужен и подъём коэффициента капитализации. Компания должна увеличивать свои активы, не прибегая к капиталу собственников, то есть за счёт привлечения заёмных средств.

Хотите уметь настраивать и вести управленку? В этом вам поможет наш онлайн-курс — Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования.

Чему научитесь на курсе:

  1. Настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании.

  2. Автоматизировать управленческий учет в 1С.

  3. Формировать отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

  4. Работать с таблицами Google и Excel.

  5. Рассчитывать KPI сотрудников и собирать ФОТ.

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Комментарии

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