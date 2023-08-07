Роспотребнадзор разработал новые рекомендации для работодателей перед сезоном ОРВИ

Перед наступлением осени — сезона гриппа и ОРВИ главный санитарный врач РФ выпустил рекомендации по профилактике данных заболеваний (постановление от 21.06.23 № 9). Прежде всего работодателям рекомендовали «организовать иммунизацию» сотрудников против гриппа.
Кроме этого, сотрудникам отдела кадров придется:
измерять у работников температуру (перед допуском их на рабочие места и в течение рабочего дня (по показаниям);
отстранять от работы сотрудников с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;
обеспечить тех лиц, которые работают с населением, средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками, респираторами, при необходимости — перчатками), кожными антисептиками;
проводить дезинфекцию в общественных местах, общественном транспорте по вирусному режиму.
Постановление вступает в силу сегодня, 7 августа.
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