Роспотребнадзор разработал новые рекомендации для работодателей перед сезоном ОРВИ

Самозанятым хотят увеличить максимальный лимит по доходу до 4.8 млн руб.

В начале июля 2023 года на рассмотрение в Госдуму был направлен очередной законопроект о внесении изменений в закон о самозанятых. Если его примут, максимальный лимит по доходам у плательщиков НПД увеличится вдвое: с 2.4 млн руб. до 4.8 млн руб. Рассмотрим, как указанные изменения могут отразиться на бизнесе и каковы шансы, что законопроект будет принят.