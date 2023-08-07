«Яндекс» научился определять номера, которые звонят в мессенджерах

Пользователи смогут узнать, кто им звонит в WhatsApp и Viber. Определитель номера предупредит о спаме и рекламе.

Компания «Яндекс» запустила определитель номеров в мессенджерах WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой в РФ признана экстремистской и запрещена) и Viber. Об этом пишет «Коммерсант».

Функция определения номеров будет информировать пользователя о возможной цели звонка, предупредит о рекламе или спаме, а также о звонках из курьерских компаний, банков и медицинских учреждений.

Чтобы подключить определитель номера, нужно установить приложение «Яндекс с Алисой» на мобильное устройства с операционной системой iOS или Android.

В 2018 году «Яндекс» запустил определитель звонков, который работает с мобильной связью.

В 2021 году определитель номеров начал автоматически блокировать нежелательные спам-звонки.

Недавно мы писали, что с 2024 года все мобильные операторы должны подключиться к системе верификации номеров «Антифрод». Это нужно для борьбы с мошенническими звонками.