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Интернет и IT

Региональных операторов связи подключат к борьбе с подменными номерами

Эта мера будет временной. Уже к 2024 году все операторы связи будут подключены к системе мониторинга за подозрительной активностью «Антифрод».
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Для борьбы с мошенническими звонками региональных мобильных операторов подключат к системе верификации телефонных номеров. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на зампреда Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артема Шейкина.

24 июня 2023 года телефонные мошенники воспользовались стрессовым состоянием населения и просили переводить деньги, чтобы спасти их от колебаний курса.

Во многом это было возможно из-за региональных операторов, у которых нет возможности проверять номера на предмет подмены. Необходимо подключить региональных операторов связи к узлам верификации четырех основных операторов, чтобы искоренить проблему подобных звонков, - сказал Артем Шейкин.

Предложенная мера будет временной, поскольку к 2024 году все операторы связи в стране будут подключены к системе «Антифрод». Она проверяет и блокирует подозрительные операции.

Недавно мы писали, что телефонные мошенники призывали поддержать рублем бойцов ЧВК.

Комментарии

2
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 17 минут назад

    Главный бухгалтер

    то есть тарифы ещё увеличатся!

    к 2024 году все операторы связи в стране будут подключены к системе «Антифрод». Она проверяет и блокирует подозрительные операции.

    ну и по аналогии с банковскими переводами будет куча жалоб, когда человек хотел кому-то позвонить, но его звонок посчитали подзрительным и позвонить не разрешили!

    • Логотип VadimBA
      VadimBA 3 минуты назад

      то есть тарифы ещё увеличатся!

      Да, неужто? Цены будут повышены на все, в том числе и на сотовую связь.

      Но главное не это... Любого неугодного можно будет лишить возможности пользоваться сотовой связью, не расторгая договор с сотовым оператором.

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