Инвентаризация основных средств должна проходить не реже 1 раза в 3 года

Однако законодательством установлены случаи, в которых компания должна провести инвентаризацию в обязательном порядке. А именно:
передача имущества в аренду;
реорганизация;
ликвидация;
продажа имущества;
смена материально ответственных лиц или руководителя;
установление фактов хищения, злоупотребления, порчи имущества;
перед составлением бухотчетности за год;
чрезвычайные ситуации.
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