Инвентаризация основных средств должна проходить не реже 1 раза в 3 года

Краудлендинговые платформы: что это такое и стоит ли на них занимать

В прошлом материале мы поговорили о том, стоит ли бизнесу вообще использовать заёмные средства. Если кратко — занимать стоит, но в меру. В этот раз поговорим о способах заимствования. Про кредит или частные и венчурные инвестиции знают многие, а вот про краудлендинг такого не скажешь. О нём и пойдёт речь в этой статье.