Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Интернет и IT

У «Почты Mail.ru» появился сервис по переносу писем из зарубежных ящиков

Пользователи могут сохранить свой прежний логин и перенести все письма с вложениями из иностранного сервиса в новый ящик.
24

«Почта Mail.ru» запустила новый домен xmail.ru для переноса писем из аккаунтов сторонних сервисов с сохранением привычного логина. Об этом сказано на сайте VK.

Регистрация пользователей начинается с 7 августа 2023 года.

При переходе на новый домен сохранится прежнее имя ящика зарубежного почтового сервиса с новым адресом электронной почты, — сказано в сообщении.

Новый e-mail адрес будет начинаться с прежнего логина и заканчиваться доменом xmail.ru.

После этого пользователь может перенести все письма и вложения из зарубежного ящика в новую почту.

Почтовый ящик с доменом xmail.ru будет работать только при переносе аккаунта с иностранного сервиса.

Недавно мы писали, что Владимир Путин принял закон, по которому запрещено регистрироваться на отечественных сайтах с помощью иностранной почты. Норма вступит в силу с 1 декабря 2023 года.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    82
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Виза в Сербию для граждан Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Как и где оформить?

    Сербия, расположенная в юго-восточной Европе, является привлекательным туристическим направлением. Наряду с богатыми культурными достопримечательностями, прекрасными пейзажами и гостеприимными жителями, страна предоставляет различные типы виз для посещения. В данной статье мы рассмотрим процесс оформления визы в Сербию для жителей указанных стран.

    Виза в Сербию для граждан Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Как и где оформить?
    45
    Логотип Бизнес легко
    Бизнес легко
    ЭДО

    Электронный документооборот: что это и как работает. ЭДО для новичков

    Что такое ЭДО, как работает электронный документооборот между организациями, принципы и виды ЭДО, его плюсы и минусы. Расскажем все, что вы должны знать и подскажем, как перейти на ЭДО.

    Электронный документооборот: что это и как работает. ЭДО для новичков
    27
    20,2 тыс.
    Логотип Такском
    Такском
    ЕНП (единый налоговый платеж)

    Новые требования к ЕНП-уведомлениям об исчисленных налогах с октября 2023 года

    В конце июля 2023 года был принят закон, который вносит существенные поправки в Налоговый кодекс. Эти изменения затронули многие вопросы, в основном связанные с ЕНС. Некоторые поправки коснулись и уведомлений об исчисленных суммах налога, которые обязаны сдавать налогоплательщики для корректного списания сумм с единого счета.

    Новые требования к ЕНП-уведомлениям об исчисленных налогах с октября 2023 года
    329
    Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая
    Законопроекты

    Лишать премии можно только за тот период, в котором сотрудник накосячил

    Сейчас работодатель может произвольно установить правила исчисления отдельных выплат, входящих в состав заработной платы. Это приводит к уменьшению зарплаты сотрудника, который имеет неснятое (непогашенное) дисциплинарное взыскание.

    Лишать премии можно только за тот период, в котором сотрудник накосячил
    2
    89
    Логотип МойСклад
    МойСклад
    Маркировка товаров

    Маркировка: обзор предстоящих изменений 2023-2024

    У бизнеса остался всего месяц, чтобы подготовиться к предстоящим изменениям законодательства по маркировке. Расскажем, какие новые группы товаров нужно будет маркировать в сентябре, что меняется для уже маркируемых категорий и как удобнее организовать работу с ними.

    Маркировка: обзор предстоящих изменений 2023-2024
    139
    Логотип СберРешения
    СберРешения

    Как оптимизировать работу бухгалтерии: расчеты с подотчетными лицами и авансовые отчеты

    В любой компании выдают деньги сотрудникам под отчет. Если отчетность по таким суммам составлена неправильно, то ошибка приведет к доначислению налогов. В целях налога на прибыль признаются только обоснованные и документально подтвержденные затраты.

    Как оптимизировать работу бухгалтерии: расчеты с подотчетными лицами и авансовые отчеты
    250
    Логотип Консалтинг Онлайн
    Консалтинг Онлайн
    Малый и средний бизнес

    Упрощенная ликвидация 2023: порядок упрощенной процедуры ликвидации с 1 июля 2023 года для субъектов МСП

    С 1 июля 2023 действует упрощенный порядок исключения из ЕГРЮЛ юридических лиц, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства. 

    Упрощенная ликвидация 2023: порядок упрощенной процедуры ликвидации с 1 июля 2023 года для субъектов МСП
    196
    Логотип nlukina
    nlukina
    Уклонение от уплаты налогов

    Итальянский мафиози сел в тюрьму за неуплату налогов из-за своей любви к футболу

    Итальянский мафиози, который 11 лет успешно скрывался от правосудия, был арестован после отмечания победы футбольного клуба Наполи в итальянском чемпионате. О том, как любовь к футболу может привести к 14 годам и 4 месяцам тюрьмы.

    Итальянский мафиози сел в тюрьму за неуплату налогов из-за своей любви к футболу
    41
    Читать еще