У «Почты Mail.ru» появился сервис по переносу писем из зарубежных ящиков

«Почта Mail.ru» запустила новый домен xmail.ru для переноса писем из аккаунтов сторонних сервисов с сохранением привычного логина. Об этом сказано на сайте VK.
Регистрация пользователей начинается с 7 августа 2023 года.
При переходе на новый домен сохранится прежнее имя ящика зарубежного почтового сервиса с новым адресом электронной почты, — сказано в сообщении.
Новый e-mail адрес будет начинаться с прежнего логина и заканчиваться доменом xmail.ru.
После этого пользователь может перенести все письма и вложения из зарубежного ящика в новую почту.
Почтовый ящик с доменом xmail.ru будет работать только при переносе аккаунта с иностранного сервиса.
Недавно мы писали, что Владимир Путин принял закон, по которому запрещено регистрироваться на отечественных сайтах с помощью иностранной почты. Норма вступит в силу с 1 декабря 2023 года.
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