У «Почты Mail.ru» появился сервис по переносу писем из зарубежных ящиков

Пользователи могут сохранить свой прежний логин и перенести все письма с вложениями из иностранного сервиса в новый ящик.

«Почта Mail.ru» запустила новый домен xmail.ru для переноса писем из аккаунтов сторонних сервисов с сохранением привычного логина. Об этом сказано на сайте VK.

Регистрация пользователей начинается с 7 августа 2023 года.

При переходе на новый домен сохранится прежнее имя ящика зарубежного почтового сервиса с новым адресом электронной почты, — сказано в сообщении.

Новый e-mail адрес будет начинаться с прежнего логина и заканчиваться доменом xmail.ru.

После этого пользователь может перенести все письма и вложения из зарубежного ящика в новую почту.

Почтовый ящик с доменом xmail.ru будет работать только при переносе аккаунта с иностранного сервиса.

Недавно мы писали, что Владимир Путин принял закон, по которому запрещено регистрироваться на отечественных сайтах с помощью иностранной почты. Норма вступит в силу с 1 декабря 2023 года.