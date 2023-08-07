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Трудовые отношения

Сотрудникам хотят разрешить меньше работать в жару

Депутаты предлагают сократить рабочий день на четыре часа, если термометр на рабочем месте покажет 29,1 °С и выше.
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Зампредседателя палаты от ЛДПР Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект о сокращенном рабочем дне в условиях жаркой погоды. Об этом пишет «RG.RU».

В Трудовом кодексе указано, что работодатель должен обеспечить комфортную температуру на рабочих местах. Однако это не всегда возможно.

Более того, работодатель не имеет права выпустить приказ о сокращении рабочего дня по причине жары. Но некоторые начальники в таком случае издают приказы о простое.

Авторы законопроекта предлагают сокращать рабочий день при следующих условиях:

  • Если температура воздуха 28,5 °С, то сотрудники могут уйти домой на один час раньше;

  • Если температура от 28,6 до 29 °С, то рабочий день будет на два часа короче;

  • Если значения на термометре будут выше 29,1 °С, то день сократится на четыре часа.

Такие меры позволят создать благоприятные условия труда и защитить интересы работников.

В 2022 году около половины опрошенных сотрудников заявили, что работодатель не предпринимает никаких мер, чтобы сделать работу в жару комфортной.

Комментарии

5
  • Логотип imsonya
    imsonya 48 минут назад

    Считаю наконец-то важный законопроект!

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 26 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    обратите внимание, из статьи: "около половины опрошенных сотрудников заявили, что работодатель не предпринимает никаких мер", уже существует множество документов. Ну? примут? и что дальше??? Закон — что дышло: куда повернул, туда и вышло — русская пословица, означающая возможность по-разному трактовать один и тот же закон

  • Логотип sunflower_t
    sunflower_t 17 минут назад

    Татьяна

    До зимы не успеют принять. Забросят этот, начнут новый законопроект: про низкие температуры. Так весь год чем-то полезным заняты.

  • Логотип IriEro
    IriEro 17 минут назад

    Ирина

     С такими температурными нормами на Ставрополье и Кубани летом все будут из дома работать.

  • Логотип chechinaanna
    chechinaanna
    11 минут назад

    Анна НовиковаБухгалтер

    Если работодатель не желает сокращать рабочий день, то можно начать рабочий день раньше, например не с 8 часов, а с 5 утра. рабочий день закончится (если с обедом) в 13.30. В этом примере рассматривается рабочий день обычных рабочих, которые находятся не под кондиционером, а весь день под лучами солнца (это строители, монтажники и т.п.)

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