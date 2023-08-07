Сотрудникам хотят разрешить меньше работать в жару

Депутаты предлагают сократить рабочий день на четыре часа, если термометр на рабочем месте покажет 29,1 °С и выше.

Зампредседателя палаты от ЛДПР Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект о сокращенном рабочем дне в условиях жаркой погоды. Об этом пишет «RG.RU».

В Трудовом кодексе указано, что работодатель должен обеспечить комфортную температуру на рабочих местах. Однако это не всегда возможно.

Более того, работодатель не имеет права выпустить приказ о сокращении рабочего дня по причине жары. Но некоторые начальники в таком случае издают приказы о простое.

Авторы законопроекта предлагают сокращать рабочий день при следующих условиях:

Если температура воздуха 28,5 °С, то сотрудники могут уйти домой на один час раньше;

Если температура от 28,6 до 29 °С, то рабочий день будет на два часа короче;

Если значения на термометре будут выше 29,1 °С, то день сократится на четыре часа.

Такие меры позволят создать благоприятные условия труда и защитить интересы работников.

В 2022 году около половины опрошенных сотрудников заявили, что работодатель не предпринимает никаких мер, чтобы сделать работу в жару комфортной.