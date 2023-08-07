Сотрудникам хотят разрешить меньше работать в жару

Зампредседателя палаты от ЛДПР Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект о сокращенном рабочем дне в условиях жаркой погоды. Об этом пишет «RG.RU».
В Трудовом кодексе указано, что работодатель должен обеспечить комфортную температуру на рабочих местах. Однако это не всегда возможно.
Более того, работодатель не имеет права выпустить приказ о сокращении рабочего дня по причине жары. Но некоторые начальники в таком случае издают приказы о простое.
Авторы законопроекта предлагают сокращать рабочий день при следующих условиях:
Если температура воздуха 28,5 °С, то сотрудники могут уйти домой на один час раньше;
Если температура от 28,6 до 29 °С, то рабочий день будет на два часа короче;
Если значения на термометре будут выше 29,1 °С, то день сократится на четыре часа.
Такие меры позволят создать благоприятные условия труда и защитить интересы работников.
В 2022 году около половины опрошенных сотрудников заявили, что работодатель не предпринимает никаких мер, чтобы сделать работу в жару комфортной.
Комментарии5
Считаю наконец-то важный законопроект!
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
обратите внимание, из статьи: "около половины опрошенных сотрудников заявили, что работодатель не предпринимает никаких мер", уже существует множество документов. Ну? примут? и что дальше??? Закон — что дышло: куда повернул, туда и вышло — русская пословица, означающая возможность по-разному трактовать один и тот же закон
Татьяна
До зимы не успеют принять. Забросят этот, начнут новый законопроект: про низкие температуры. Так весь год чем-то полезным заняты.
Ирина
С такими температурными нормами на Ставрополье и Кубани летом все будут из дома работать.
Анна НовиковаБухгалтер
Если работодатель не желает сокращать рабочий день, то можно начать рабочий день раньше, например не с 8 часов, а с 5 утра. рабочий день закончится (если с обедом) в 13.30. В этом примере рассматривается рабочий день обычных рабочих, которые находятся не под кондиционером, а весь день под лучами солнца (это строители, монтажники и т.п.)