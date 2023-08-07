Борис Титов о налоге на сверхприбыль организаций: «Изымаемые суммы не спасут бюджет»

7 августа 2023 года официально опубликован закон о налоге на сверхприбыль.
Компании, чья средняя арифметическая прибыль за 2021-2022 годы была больше 1 млрд рублей, должны заплатить 10% от суммы сверхприбыли. Показатели будут сравнивать с 2018-2019 годами.
Власти рассчитывают получить 300 млрд рублей. Эти средства направят на развитие социальной сферы, на поддержку нуждающимся.
Понятно, что закон о разовом налоге на сверхприбыль появился не от хорошей жизни. Бюджету надо. Очень надо, — сообщил «Клерку» уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. — Сиюминутные потребности подавляют интересы развития. Хотите, чтобы деньги не утекали из страны, а оставались в ней — задействуйте нужные инструменты. Да и вообще. Изымаемые суммы не спасут бюджет — это мизерная доля в общем дефиците. А негатив для компаний, которые спасают сегодня экономику России — огромный.
Закон не распространяется на компании, зарегистрированные после 2020 года, а также на бизнес, у которого доналоговая прибыль не превышает 1 млрд рублей.
Также налог на сверхприбыль не нужно платить малым и средним предприятиям, компаниям нефтегазового и угледобывающего сектора.
Нормы вступят в силу 1 января 2024 года.
Недавно мы писали, что разработали форму декларации по налогу на сверхприбыль.
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