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Банки

«Сбер» запустил переводы в рупиях по номеру счета

Клиенты Сбербанка могут переводить деньги через «Сбербанк онлайн» со своего сберегательного счета в банки Индии.
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«Сбер» начал отправлять денежные переводы в рупиях по номеру счета в банки Индии. Об этом сказано на сайте банка.

Чтобы отправить средства нужно мобильное приложение «Сбербанк онлайн» для Android версии 14.4 и выше и для iOS – от 14.11 и выше.

Также клиенты банка могут сделать перевод в Индию через веб-версию интернет-банка.

Если на сберегательном счете клиента «Сбера» лежат индийские рупии, валютой перевода станут рупии, если рубли — российская валюта, — говорится в сообщении.

Минимальная сумма перевода – 50 тыс. рупий или рублей. Банк берет комиссию в размере 1%.

Срок доставки денежных средств составляет от трех рабочих дней.

Нашим клиентам доступны переводы в 11 стран, в том числе в Индию, в российских рублях, а теперь переводы в эту страну можно совершать и в национальной валюте — в рупиях со своего сберегательного счета, — сказал Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка.

Сейчас деньги из «Сбера» можно отправить в несколько стран: Абхазия, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, Приднестровье, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и Южная Осетия.

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