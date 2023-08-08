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Интернет и IT

Роскомнадзор выявил около 9,5 млн серых сим-карт

Если владельцы подозрительный номеров не обновят личную информацию о себе, то их сим-карты будут заблокированы.
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Мобильные операторы передали Роскомнадзору данные о 216,7 млн абонентах или о 65% их активной базы. Об этом пишет «Коммерсант».

Ведомство завило о нарушениях среди 9,5 млн номеров. Операторов обязали актуализировать данные владельцев сим-карт до конца августа.

В противном случае номера неустановленных абонентов заблокируют.

При выявлении подобных активных сим-карт операторам будет грозить привлечение к ответственности по ст. 13.29 КоАП РФ, — сказали в РКН.

Сейчас в стране работает 43 оператора мобильной связи. В среднем за неделю они корректируют сведения о 3,1 млн абонентах.

Предоставить актуальные данные пользователи сим-карт могут в салонах связи, в приложении мобильного оператора и на сайте Госуслуг.

От абонентов требуется подтвердить свои паспортные данные, ФИО и дату рождения.

Недавно мы писали, что Роскомнадзор требует заблокировать до 7 млн номеров с неактуальными данными.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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