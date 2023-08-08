Инвесторы получат дивиденды от «Инарктики»

По итогам первого полугодия размер дивидендов составит 16 рублей на акцию.

Совет директоров ПАО «Инарктика» по итогам первого полугодия 2023 года рекомендует выплатить дивиденды в размере 16 рублей на одну обыкновенную акцию. Об этом сказано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Дата выплаты дивидендов – 22 сентября 2023 года. Последний день покупки для получения выплат – 21 сентября.

8 августа на открытии торгов Мосбиржи стоимость акций компании упала на 4,42%, до 745,5 рублей.

На фоне новостей про выплаты инвесторам, ценные бумаги резко выросли в цене на 3,85%, до 810 рублей за ценную бумагу.

Компания «Инарктика» занимается производством и продажей лосося и форели, а также выращиванием красной рыбы в Баренцевом море и в озерах Республики Карелия.