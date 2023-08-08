Мошенники выкладывают в сеть шаблоны финансовых документов. Они заражены вирусами

Центробанк выявил новую схему мошенничества: в шаблоны документов для финансовой отчетности помещают вирусы, которые меняют банковские реквизиты в договорах. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на ЦБ.
Бухгалтеры, секретари и специалисты по налоговой, финансовой и другой отчетности ищут в интернете шаблоны документов, не подозревая, что там вредоносное ПО.
Схема работает следующим образом: мошенники на поддельных сайтах государственных ведомств и известных справочно-правовых порталов размещают формы документов. Эти файлы заражены вирусом. При открытии документа запускается программа удаленного доступа.
Так хакеры могут дистанционно изменить банковские реквизиты в договорах с подрядчиками или поставщиками. В итоге деньги отправляются злоумышленниками.
Зачастую хакеры могут заблокировать рабочее место сотрудника и требовать деньги за восстановление доступа к устройству.
Центробанк рекомендует устанавливать и регулярно обновлять антивирусные программы, а также запретить автозапуск разных программ.
Кроме того, всегда следует обращать внимание на адрес сайтов и проверять форматы документов. Безопасными считаются pdf, docx, xlsx, jpg, png.
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