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Интернет и IT

Мошенники выкладывают в сеть шаблоны финансовых документов. Они заражены вирусами

Если открыть файл с вирусом, то запустится программа, которая меняет банковские реквизиты в договорах. Компании могут перевести деньги не партнерам, а хакерам.
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Центробанк выявил новую схему мошенничества: в шаблоны документов для финансовой отчетности помещают вирусы, которые меняют банковские реквизиты в договорах. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на ЦБ.

Бухгалтеры, секретари и специалисты по налоговой, финансовой и другой отчетности ищут в интернете шаблоны документов, не подозревая, что там вредоносное ПО.

Схема работает следующим образом: мошенники на поддельных сайтах государственных ведомств и известных справочно-правовых порталов размещают формы документов. Эти файлы заражены вирусом. При открытии документа запускается программа удаленного доступа.

Так хакеры могут дистанционно изменить банковские реквизиты в договорах с подрядчиками или поставщиками. В итоге деньги отправляются злоумышленниками.

Зачастую хакеры могут заблокировать рабочее место сотрудника и требовать деньги за восстановление доступа к устройству.

Центробанк рекомендует устанавливать и регулярно обновлять антивирусные программы, а также запретить автозапуск разных программ.

Кроме того, всегда следует обращать внимание на адрес сайтов и проверять форматы документов. Безопасными считаются pdf, docx, xlsx, jpg, png.

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Комментарии

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