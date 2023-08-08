НДФЛ с беспроцентного займа будут считать по-новому

Уточнят дату расчета дохода в виде матвыгоды от экономии на процентах из статьи 212 НК РФ.

Проект с масштабными поправками в НК РФ опубликован на федеральном портале.

Смотрите в нашей таблице, как изменится формулировка пп. 1 п. 2 ст. 212 НК РФ.

Как сейчас Как будет потом налоговая база определяется как: превышение суммы процентов за пользование заемными (кредитными) средствами, выраженными в рублях, исчисленной исходя из 2/3 ставки ЦБ, действующей на дату фактического получения налогоплательщиком дохода, над суммой процентов, исчисленной исходя из условий договора налоговая база определяется как: превышение суммы процентов за пользование заемными (кредитными) средствами, выраженными в рублях, исчисленной исходя из 2/3 ставки ЦБ, действующей на дату заключения налогоплательщиком договора о предоставлении заемных (кредитных) средств, над суммой процентов, исчисленной исходя из условий договора

То есть, сейчас берут ключевую ставку ЦБ на последнее число каждого месяца. Она может быть разной во время действия договора.

Будут брать ставку ЦБ на дату заключения договора. Этот показатель будет стабильным.