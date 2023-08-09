Уменьшить налог по УСН на страховые взносы за себя стало проще

Индивидуальные предприниматели могут уменьшить налог по УСН на страховые взносы за себя до их фактической уплаты.

Порядок уменьшения налогов по УСН 6% на страховые взносы ИП за себя изменен (закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ). Это подтвердили налоговики.

Уменьшить налог по УСН на страховые взносы за себя до их фактической уплаты можно в течение налогового периода применения УСН либо в календарном году действия патента. Ранее данная процедура была возможна только после уплаты указанных сумм. При этом сроки внесения страховых взносов остаются прежними – 31 декабря и 1 июля.

Например, ИП на УСН вправе уменьшить авансовый платеж по данному налогу с I квартала 2023 года на подлежащие уплате в этом году фиксированные страховые взносы за себя по сроку уплаты 31.12.2023 в размере 45 842 рублей. По таким взносам за 2023 год по ставке 1% со сроком уплаты 01.07.2024 уменьшение авансового платежа по УСН возможно начиная с отчётного периода I квартала 2024 года.

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