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УСН

Уменьшить налог по УСН на страховые взносы за себя стало проще

Индивидуальные предприниматели могут уменьшить налог по УСН на страховые взносы за себя до их фактической уплаты.
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Порядок уменьшения налогов по УСН 6% на страховые взносы ИП за себя изменен (закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ). Это подтвердили налоговики.

Уменьшить налог по УСН на страховые взносы за себя до их фактической уплаты можно в течение налогового периода применения УСН либо в календарном году действия патента. Ранее данная процедура была возможна только после уплаты указанных сумм. При этом сроки внесения страховых взносов остаются прежними – 31 декабря и 1 июля.

Например, ИП на УСН вправе уменьшить авансовый платеж по данному налогу с I квартала 2023 года на подлежащие уплате в этом году фиксированные страховые взносы за себя по сроку уплаты 31.12.2023 в размере 45 842 рублей. По таким взносам за 2023 год по ставке 1% со сроком уплаты 01.07.2024 уменьшение авансового платежа по УСН возможно начиная с отчётного периода I квартала 2024 года.

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Комментарии

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