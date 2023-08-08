ФНС не составляла черные списки блогеров

ФНС не считает нужным составлять черный список блогеров, которых подозревают в искусственном разделении бизнеса и в недоимках. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Если в рамках анализа выявляются злоупотребления, признаки дробления или недопоступления налогов, то конкретным плательщикам назначается проверка, — сказали в ФНС.
У службы есть внутренняя система рисков, которая анализирует налогоплательщиков во всех областях экономики, поэтому ФНС реагирует на конкретную ситуацию без привязки к спискам.
Самые распространенные нарушения, которые выявляют у блогеров: ошибки в налоговом учете, дробление бизнеса, недоимку по НДФЛ.
В ФНС рассказали, что нарушения среди блогеров зачастую происходят по незнанию или из-за непонимания ответственности.
Как только доходы блогера растут, прибыль может не укладываться в рамки самозанятости или УСН. Многие забывают, что нужно изменить режим налогообложения.
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