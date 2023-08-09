Не забудьте сдать отчет по численности и зарплате к 15 августа

Отчетность по форме П-4 является источником статотчетности, который в общем случае ежемесячно, до 15-го числа месяца, идущего за установленным отчетным периодом, должны представлять в Росстат все юрлица, не классифицируемые как малые предприятия.
Периодичность может быть:
квартальная — для организаций со средней численностью работников (включая совместителей и работающих по ГПД) до 15 человек включительно и годовым оборотом в течение двух предыдущих лет до 800 млн руб.;
ежемесячная — для всех остальных.
Бланк для 2023 года утвержден приказом Росстата от 29.07.2022 № 532.
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