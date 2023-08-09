Не забудьте сдать отчет по численности и зарплате к 15 августа

Не забудьте отчитаться в статистику по форме П-4 — сведения о численности и заработной плате работников до 15 августа.

Отчетность по форме П-4 является источником статотчетности, который в общем случае ежемесячно, до 15-го числа месяца, идущего за установленным отчетным периодом, должны представлять в Росстат все юрлица, не классифицируемые как малые предприятия.

Периодичность может быть:

квартальная — для организаций со средней численностью работников (включая совместителей и работающих по ГПД) до 15 человек включительно и годовым оборотом в течение двух предыдущих лет до 800 млн руб.;

ежемесячная — для всех остальных.

Бланк для 2023 года утвержден приказом Росстата от 29.07.2022 № 532.

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