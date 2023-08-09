Поездки в такси рекордно подорожали

Стоимость поездки достигла рекордных за 10 лет показателей. 1 км пути стоит 32,53 рубля.

За последние 10 лет стоимость поездок в такси рекордно выросла. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на данные Росстата.

В июне 2023 года за 1 км пути пассажиры платили 32,53 рубля.

В 2014 году средняя цена в расчете на 1 км пути составляла 22,98 рубля, в 2015 году – 22,49 рубля, в 2021 году – 25,69 рубля.

С апреля 2022 года услуги такси непрерывно дорожают. Самый большой рост цены пришелся на первую половину 2023 года. Стоимость увеличилась на 4,03%.

В первом полугодии 2022 года цена выросла на 2,7%.

Пресс-секретарь сервиса заказа такси «Максим» Павел Стенников считает, что на самом деле стоимость услуг такси выросла гораздо сильнее, чем указал Росстат. В Москве поездки подорожали на 40%, а в регионах – на 25%.

Средний чек в первом полугодии этого года составил 435 рублей, что на 4% больше такого же периода 2022 года.

В Москве средний чек поездок в такси вырос на 12%, до 771 рубля. На 7% увеличилось и число самих заказов автомобилей. Всего пассажиры совершили 189 млн поездок.

Стоимость растет из-за подорожания транспортных средств, а также по причине проблем с комплектующими на фоне санкционных ограничений.

Национальный совет такси призвал не принуждать таксопарки переходить только на отечественные автомобили. Тарифы в такси могут вырасти еще больше из-за роста цен на российские автомобили.