Отчетность по прослеживаемым товарам скоро обновят

Отчетность по операциям с прослеживаемым товарах на данный момент представляют все компании и ИП, которые работают с товарами из перечня, приведенного в Постановлении Правительства № 1110.
ФНС планирует скорректировать отчетность. Что изменится:
В уведомление о перемещении товаров появятся строки: «Признак уведомления» и «Код государства – члена ЕАЭС, через которое осуществляется транзит товара, подлежащего прослеживаемости (ОКСМ)».
В уведомлении о ввозе прослеживаемых товаров появится строка «Наименование товара в соответствии с сопроводительным документом».
В отчете об операциях с прослеживаемыми товарами появится строка «Наименование товара в соответствии с сопроводительным документом».
На сайте ФНС есть сервис, помогающий проверить, подлежит ли конкретный товар прослеживаемости.
О всех последние изменения в бухгалтерском и налоговом учете, а также главных изменениях в налоговом законодательстве вы узнаете 14 сентября 2023, в 11:00 по Москве на нашем вебинаре Подготовка к отчетности за 9 месяцев. Все изменения в учете и налогах 2023-2024. Мастер-класс от топ-лектора.
Один из ведущих спикеров по теме налогообложения в России с многолетним опытом — Эльвира Митюкова на вебинаре разберет:
1. Новые ФСБУ и бухгалтерская отчетность организации.
2. Как работать с сальдо на ЕНС. Как вернуть переплату по налогам в 2023-2024 гг.
3. Изменения в расчете:
НДС;
налога на прибыль;
НДФЛ;
страховых взносов.
4. Изменения законодательства и практики проверок со стороны налоговой инспекции в 2023-2024 гг.
Сегодня записаться на вебинар можно всего за 499 ₽ вместо
1 950 ₽. Не упустите скидку!
Комментарии