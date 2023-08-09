Отчетность по прослеживаемым товарам скоро обновят

Отчетность по операциям с прослеживаемым товарах на данный момент представляют все компании и ИП, которые работают с товарами из перечня, приведенного в Постановлении Правительства № 1110.

ФНС планирует скорректировать отчетность. Что изменится:

В уведомление о перемещении товаров появятся строки: «Признак уведомления» и «Код государства – члена ЕАЭС, через которое осуществляется транзит товара, подлежащего прослеживаемости (ОКСМ)».

В уведомлении о ввозе прослеживаемых товаров появится строка «Наименование товара в соответствии с сопроводительным документом».

В отчете об операциях с прослеживаемыми товарами появится строка «Наименование товара в соответствии с сопроводительным документом».

На сайте ФНС есть сервис, помогающий проверить, подлежит ли конкретный товар прослеживаемости.

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НДС;

налога на прибыль;

НДФЛ;

страховых взносов.

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