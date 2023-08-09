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Налоговая отчетность

Отчетность по прослеживаемым товарам скоро обновят

ФНС планирует скорректировать отчетность по прослеживаемым товарам.
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Отчетность по операциям с прослеживаемым товарах на данный момент представляют все компании и ИП, которые работают с товарами из перечня, приведенного в Постановлении Правительства № 1110.

ФНС планирует скорректировать отчетность. Что изменится:

  • В уведомление о перемещении товаров появятся строки: «Признак уведомления» и «Код государства – члена ЕАЭС, через которое осуществляется транзит товара, подлежащего прослеживаемости (ОКСМ)».

  • В уведомлении о ввозе прослеживаемых товаров появится строка «Наименование товара в соответствии с сопроводительным документом».

  • В отчете об операциях с прослеживаемыми товарами появится строка «Наименование товара в соответствии с сопроводительным документом».

На сайте ФНС есть сервис, помогающий проверить, подлежит ли конкретный товар прослеживаемости.

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Один из ведущих спикеров по теме налогообложения в России с многолетним опытом — Эльвира Митюкова на вебинаре разберет:

1. Новые ФСБУ и бухгалтерская отчетность организации.

2. Как работать с сальдо на ЕНС. Как вернуть переплату по налогам в 2023-2024 гг.

3. Изменения в расчете:

  • НДС;

  • налога на прибыль;

  • НДФЛ;

  • страховых взносов.

4. Изменения законодательства и практики проверок со стороны налоговой инспекции в 2023-2024 гг.

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Комментарии

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