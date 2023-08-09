«Сбер» опубликовал отчет по РПБУ с чистой прибылью в 858,2 млрд рублей

В июле банк получил чистую прибыль в размере 130,4 млрд рублей.

Сбербанк опубликовал отчетность по РПБУ за семь месяцев 2023 года. Банк заработал 858,2 млрд рублей чистой прибыли. Об этом сказано на сайте «Сбера».

Только в июле банк заработал 130,4 млрд рублей чистой прибыли.

В июле Сбер выдал рекордный совокупный объем кредитов на сумму 2,9 трлн рублей, показав рост кредитного портфеля на 2,7%. За 7 месяцев 2023 года Сбер заработал прибыль в размере 858,2 млрд рублей, рентабельность капитала составила 24,9%, — сказал председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Чистый комиссионный доход банка вырос на 20,5%, до 385,6 млрд рублей. Отношение расходов к доходам составило 22,4%.

За последний месяц средства физических лиц в Сбербанке выросли на 2%, до 20,3 трлн рублей. Средства юридических лиц увеличились на 0,5%, до 9,5 трлн рублей.