Каждая третья семья откажется от покупки букета для ребенка на 1 сентября

Многие семьи планируют отказаться от традиционного букета на 1 сентября, в этом году будут популярны композиции, собранные из собственного сада, и просто полевые цветы — таковы результаты опроса клиентов Страхового Дома ВСК, пишут «Ведомости».
В целом затраты россиян на сборы детей в школу остались на уровне прошлого года — 15-20 тыс. рублей. Это примерно 30% от семейного бюджета двух работающих родителей.
Так 40% россиян планируют покупку рубашки и брюк – на это они готовы потратить около 10 тыс. руб. Более 60% россиян запланировали покупку пенала, ручек на сумму в пределах 3 тыс. руб. Еще 46% родителей отправят своих детей в школу с новым портфелем. Они рассчитывают потрать на него от 1,5 до 5 тыс. руб.
А вот на гаджетах россияне в этом году сэкономят — 71% респондентов не планирует покупать новые смартфоны, smart-часы и пр.
Комментарии