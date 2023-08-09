Каждая третья семья откажется от покупки букета для ребенка на 1 сентября

В этом году каждая третья семья откажется от покупки букета для ребенка на первое сентября, но при этом планирует потратить больше на письменные принадлежности.

Многие семьи планируют отказаться от традиционного букета на 1 сентября, в этом году будут популярны композиции, собранные из собственного сада, и просто полевые цветы — таковы результаты опроса клиентов Страхового Дома ВСК, пишут «Ведомости».

В целом затраты россиян на сборы детей в школу остались на уровне прошлого года — 15-20 тыс. рублей. Это примерно 30% от семейного бюджета двух работающих родителей.

Так 40% россиян планируют покупку рубашки и брюк – на это они готовы потратить около 10 тыс. руб. Более 60% россиян запланировали покупку пенала, ручек на сумму в пределах 3 тыс. руб. Еще 46% родителей отправят своих детей в школу с новым портфелем. Они рассчитывают потрать на него от 1,5 до 5 тыс. руб.

А вот на гаджетах россияне в этом году сэкономят — 71% респондентов не планирует покупать новые смартфоны, smart-часы и пр.