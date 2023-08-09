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Экономика России

Отток капитала из страны составил 13,5% ВВП

Названы четыре канала, по которым в 2022 году из России вывели 243 млрд долларов.
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В 2022 году произошел рекордный отток капитала из страны. Он составил 243 млрд долларов или 13,5% ВВП. Об этом говорится в аналитической записке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Объем оттока капитала увеличился на фоне изменений во внешнеторговом финансировании.

Большая доля импорта стала авансироваться, а кредитование экспорта перешло из иностранных банков в российские кредитные организации. По этой причине из страны ушло 66 млрд долларов.

Еще 47 млрд долларов страна потеряла на операциях, которые совершали физические лица. Порядка 33 млрд долларов ушли на депозитные счета в зарубежных банках. Остальные 14 млрд долларов – это увеличенные остатки наличной валюты у населения.

Государство потеряло 40 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Компании, которые решили переехать в другие юрисдикции, забрали свои средства.

Отток в размере 62 млрд долларов произошел из-за погашения ссуд и займов со стороны отечественных банков и нефинансовых предприятий.

Чистый отток капитала из реального сектора следует рассматривать в качестве постоянного, трендового процесса, протекающего как в условиях шока платежного баланса, так и в ситуации спокойной внешнеэкономической конъюнктуры, — сказано в аналитической записке.

Эксперты ЦМАКП считают, что решить проблему оттока капитала должны институциональные изменения, которые сформируют долгосрочные мотивации у собственников компаний и участников финансовых рынков вкладывать в экономику России.

При этом усиление финансового контроля может ухудшить положение бизнеса. Уже сейчас действуют ограничения на снятие и покупку наличной валюты, а экспортеры обязаны продавать 80% валютной выручки.

Комментарии

1
  • Логотип Старый ворчун
    Старый ворчун 37 минут назад

    Нет

    Отток капитала из страны составил 13,5% ВВП

    - Ничего себе! 

    Сказал я себе.

    2019 $22,1 млрд 

    2020 $47,8 млрд

    2021 $74 млрд

    2022 $243 млрд

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