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Трудовое право

В России предложили считать рабочим время, потраченное на дорогу

Институт исследования проблем современной политики предложил сократить рабочий день путем признания времени, затраченного на дорогу из дома до работы и обратно, рабочим временем.
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Авторы инициативы в своем письме к министру труда и соцзащиты России Антону Котякову сослались на статью 91 ТК, в которой сказано, что рабочее время россиян не может превышать 40 часов в неделю. При этом из-за удаленности от места работы некоторые люди могут тратить на дорогу дополнительные 10-20 часов во время «пятидневки». А это, в свою очередь, сказывается на эффективности труда и здоровье сотрудников.

В своем обращение авторы ссылаются на европейский опыт — в Португалии уже внедрили эксперимент с четырехдневной рабочей неделей, пишут «Известия».

Директор института Антон Орлов полагает, что инициатива может стать первым шагом на пути к внедрению «четырехдневки» в РФ, хотя бы на уровне эксперимента.

Комментарии

1
  • Логотип FA
    FA 5 минут назад

    Евгений

    Типа те, кто живет в жопе, пусть работают по 4 часа, а те, кто рядышком - по 8?

    С - справедливость или С - совсем с ума посходили?

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