На базе «Почты России» откроются ПВЗ маркетплейсов

Почтовые отделения будут совмещать свои услуги и пункты выдачи заказов «Яндекс Маркета».

У «Почты России» появился обновленный формат отделений, в котором сотрудники совмещают оказание почтовых услуг и выдачу заказов из маркетплейсов. Об этом сказано на сайте почты.

Новый формат сети поможет нам выстроить систему, при которой человек сможет максимум за 5 минут дойти до места получения заказа. Сохраняя свою ключевую социальную функцию, мы трансформируемся из традиционной почтовой службы в универсального логистического оператора для электронной коммерции, — сказал заместитель генерального директора «Почты России» Максим Цыпин.

На первом этапе почта совместно с «Яндекс Маркетом» откроет 30 отделений в Москве и Санкт-Петербурге. Первые обновленные офисы уже начали работу.

Теперь на почте будет две зоны: первая для получения почты, посылок, оплаты счетов и денежных переводов, а во второй будет находится полноценный ПВЗ маркетплейса.