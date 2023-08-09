С 2024 года специализированные транспортные средства не будут облагаться налогом

Это касается транспортных средств, которые задействуют при сельхозработах. От уплаты налога освободят также автомобили в розыске по причине их кражи.

В главу 28 Налогового кодекса внесли изменения, по которым с 2024 года разрешается не платить налог за специализированные транспортные средства, зарегистрированные на сельхозтоваропроизводителей. Об этом сказано на сайте ФНС.

От налога освободят спецтехнику, которая используется при сельскохозяйственных работах.

Также Федеральный закон с 2024 года освобождает от обложения налогом угнанные транспортные средства, если они числятся в розыске.

Налогообложение прекращается с 1 числа месяца начала розыска автомобиля и до месяца его возврата владельцу.

Чтобы приостановить обложение налогом, не нужно писать дополнительных заявлений. ФНС взаимодействует с МВД и отменит налог в проактивном режиме.

Если транспортное средство изменит место нахождения, то сумма налога будет рассчитываться по новому региону с 1 числа месяца, следующего за месяцем переезда.

В пункте 4 ст. 363 Налогового кодекса появилось дополнение. Теперь налогоплательщик обязан отправлять в инспекцию сообщение об исчисленной им сумме налога не позднее пяти дней со дня получения им сведений о прекращении действия аккредитации представительства или филиала иностранной организации.

Информация об этом должна прийти из государственного реестра аккредитованных филиалов или из представительств иностранных юрлиц.