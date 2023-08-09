Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Интернет и IT

В Казахстане приостанавливали доступ к сайту «Яндекс»

Пользователи из Казахстана не могли получить доступ к сервисам от «Яндекса». Сейчас работа сайта www.yandex.kz восстановлена.
21

В Казахстане приостановили работу местного домена «Яндекса». Об этом пишет «РБК» со ссылкой на Tengrinews.

Работу сайта приостановили из-за нарушения правил по размещению в стране.

С 9 августа 2023 года приостановлена работа доменного имени www.yandex.kz за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Республики Казахстан, — сказали в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

Пользователи сталкивались с сообщением «не удалось получить доступ к сайту».

Сейчас работа сервисов «Яндекс» в Казахстане восстановлена. В компании ведут переговоры с казахстанскими властям, чтобы получить необходимые в рамках законодательства разрешения.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Калуга Астрал
    Калуга Астрал
    ЭДО

    Машиночитаемая доверенность в 2023 году: что нужно знать

    Машиночитаемая доверенность (МЧД) — важный инструмент в сферах электронной подписи и ЭДО. Для поэтапного внедрения МЧД потребовалось несколько лет — уже в 2023 году документ станет обязательным. Рассказываем, какие изменения и нововведения, связанные с применением электронных подписей и машиночитаемой доверенности, ожидают бизнес.

    Машиночитаемая доверенность в 2023 году: что нужно знать
    526
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Обезьяна против человека: чей инвестиционный портфель окажется круче?

    В прошлом году я начал эксперимент с обезьяньим портфелем, когда генератор случайных чисел имитировал выбор обезьяной 10 случайных акций РФ, которые торгуются на Мосбирже, и сравнивал его с индексом. Через год оказалось, что обезьяна обыграла индекс на +27%. Посмотрим на результаты ещё через год.

    Обезьяна против человека: чей инвестиционный портфель окажется круче?
    22
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    217
    Логотип Налоговый юрист НДФЛ НДС УСН
    Налоговый юрист НДФЛ НДС УСН
    УСН

    Семейные подарки теперь по прицелом налоговиков. Что важно знать?

    Статьей 217 НК предусмотрено освобождение от НДФЛ при дарение недвижимости между близкими родственниками. Но эта норма действует только для имущества, используемого в личных целях.

    3
    429
    Логотип Клерк.Премиум
    Клерк.Премиум
    Обучение для бухгалтеров

    Скидка 30% на Клерк.Премиум — подписку, созданную специально для бухгалтера! 50 онлайн-курсов с сертификатами, 600 вебинаров, безлимитные консультации, 900 разборов

    Только до 13 августа вы получаете сервис для обучения и экспертной поддержки со скидко 30% и будете пользоваться ей ЦЕЛЫЙ ГОД!

    Скидка 30% на Клерк.Премиум — подписку, созданную специально для бухгалтера! 50 онлайн-курсов с сертификатами, 600 вебинаров, безлимитные консультации, 900 разборов
    1
    475
    Логотип Соппа Кирилл
    Соппа Кирилл
    Дробление бизнеса

    Деловые цели дробления бизнеса. К каким не придерутся налоговики и суд

    Сначала предприниматели хотели налоговые схемы. Потом когда налоговая стала их цеплять за Дробление бизнеса, резко бросились придумывать к своим схемам Деловые цели. А вам не кажется, что большинство из этих деловых целей поразительно похожи на сову, натянутую на Глобус? Может быть это потому, что ставят телегу вперед лошади?

    1
    214
    Логотип Action Digital School
    Action Digital School
    Обучение для бухгалтеров

    Из бухгалтера в 1С аналитика: где получить качественное образование

    Вы действующий бухгалтер, но давно ищете путь в IT? Тогда вас точно заинтересует новая востребованная IT-специальность — «Аналитик 1С». В статье рассказали, как ее освоить бухгалтеру по ускоренной программе и почему учиться выгоднее на платных курсах, а не на бесплатных. 

    Из бухгалтера в 1С аналитика: где получить качественное образование
    6
    319
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Жизнь в деревне в Сербии. Особенности и стоимость недвижимости

    В последние годы все больше людей из различных стран стремятся обратить внимание на жизнь в сельской местности, где время идет своим тихим ходом, и жители наслаждаются природой и спокойствием. 

    Жизнь в деревне в Сербии. Особенности и стоимость недвижимости
    170
    Логотип АКГ «Созидание и Развитие»
    АКГ «Созидание и Развитие»
    Мотивация персонала

    Как удержать специалистов, которых пытаются переманить конкуренты

    Проблема утечки квалифицированных кадров — не новая. Многие «охотники за головами» следят за крутыми специалистами и при любом удобном случае готовы сделать им предложение, от которого они не смогут отказаться. Как же быть руководителю? Как удержать специалистов, за которыми охотятся конкуренты?

    Как удержать специалистов, которых пытаются переманить конкуренты
    205
    Читать еще