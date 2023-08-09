В Казахстане приостанавливали доступ к сайту «Яндекс»

В Казахстане приостановили работу местного домена «Яндекса». Об этом пишет «РБК» со ссылкой на Tengrinews.
Работу сайта приостановили из-за нарушения правил по размещению в стране.
С 9 августа 2023 года приостановлена работа доменного имени www.yandex.kz за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Республики Казахстан, — сказали в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.
Пользователи сталкивались с сообщением «не удалось получить доступ к сайту».
Сейчас работа сервисов «Яндекс» в Казахстане восстановлена. В компании ведут переговоры с казахстанскими властям, чтобы получить необходимые в рамках законодательства разрешения.
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