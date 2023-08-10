«Чистая линия» начала выпускать мороженое под брендом PepsiCo

Первые пломбиры в вафельном стаканчике уже продаются за 95-100 рублей.

Производитель мороженого «Чистая линия» заключил договор с компанией «Вимм-Билль-Данн», которая входит в PepsiCo. Теперь компания будет производить мороженое под брендом «Домик в деревне». Об этом пишет «Коммерсант».

«Чистая линия» получила право использования марки «Домик в деревне» до 31 марта 2026 года.

Раньше в продуктовой линейке «Домик в деревне» не было мороженого. Первые пломбиры уже поступили в магазины. Их стоимость варьируется от 95 до 100 рублей без учета скидок.

Такое ценообразование выше, чем у основных конкурентов: «Коровки из Кореновки» и «Золотого стандарта».

За счет сделки компания PepsiCo будет больше представлена на российском рынке, а «Чистая линия» дополнит свой портфель узнаваемым брендом.