Ценные бумаги Polymetal снова продаются на бирже в Казахстане

Торговлю акциями компании прерывали на время ее перерегистрации с острова Джерси в Казахстан.

На бирже Международного финансового центра «Астана» возобновились торги ценными бумагами Polymetal, которые были приостановлены на период редомициляции. Об этом сказано на сайте компании.

В связи с завершением Редомициляции, на AIX возобновились торги акциями Polymetal. Дата возобновления торгов на AIX — 10 августа 2023 года, —говорится в сообщении.

Недавно мы писали, что Polymetal перерегистрировался с острова Джерси в Казахстане. Теперь премиальный листинг компании будет в Казахстане. Раньше акции Polymetal торговались на Лондонской бирже, Мосбирже и фондовой бирже в Казахстане.

При этом, торги на Лондонской фондовой бирже уже не возобновятся. Делистинг с этой торговой площадки ожидается 29 августа 2023 года.

Polymetal — российская компания, которая добывает золото и серебро в России и Казахстане.