«Распадская» не собирается выплачивать дивиденды по итогам первого полугодия

Производитель коксующегося угля «Распадская» может отказаться от выплаты дивидендов за первые полгода 2023 года. Об этом сказано на сайте компании.

В прошлом году компания также отказалась от выплат инвесторам.

Cовет директоров считает, что выплата дивидендов по итогам первого полугодия 2023 года не послужит лучшим интересам компании и ее акционеров, — говорится в сообщении.

В первом полугодии «Распадская» заработала 1 226 млн долларов, что на 465 млн долларов меньше, чем за тот же период 2022 года.

Чистая прибыль компании составила 314 млн долларов, в прошлом году – 662 млн долларов.

Рентабельность уменьшилась с 39% до 26%.

Результаты ухудшились из-за падения мировых цен на коксующийся уголь.