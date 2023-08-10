Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Инвестиции

«Распадская» не собирается выплачивать дивиденды по итогам первого полугодия

Компания опубликовала финансовые результаты и отказалась от выплаты дивидендов.
12

Производитель коксующегося угля «Распадская» может отказаться от выплаты дивидендов за первые полгода 2023 года. Об этом сказано на сайте компании.

В прошлом году компания также отказалась от выплат инвесторам.

Cовет директоров считает, что выплата дивидендов по итогам первого полугодия 2023 года не послужит лучшим интересам компании и ее акционеров, — говорится в сообщении.

В первом полугодии «Распадская» заработала 1 226 млн долларов, что на 465 млн долларов меньше, чем за тот же период 2022 года.

Чистая прибыль компании составила 314 млн долларов, в прошлом году – 662 млн долларов.

Рентабельность уменьшилась с 39% до 26%.

Результаты ухудшились из-за падения мировых цен на коксующийся уголь.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк.Премиум
    Клерк.Премиум
    Обучение для бухгалтеров

    😱 Осталось два дня, чтобы получить скидку 30% на самую бухгалтерскую подписку Клерк.Премиум! 50 онлайн-курсов, 600 вебинаров, 900 разборов, безлимитные консультации

    Только до 13 августа вы можете на ГОД подключиться к сервису для обучения и экспертной поддержки бухгалтера со скидкой 30%. Безо всяких доплат каждый день вы получаете новые материалы и видео-контент в подписке, а наши эксперты проводят сотни консультаций за месяц. Кроме того, у вас будет доступ к базе существующих вебинаров, онлайн-курсов и разборов.

    😱 Осталось два дня, чтобы получить скидку 30% на самую бухгалтерскую подписку Клерк.Премиум! 50 онлайн-курсов, 600 вебинаров, 900 разборов, безлимитные консультации
    3
    683
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Ищете крутую работу? А она уже у нас! Смотрите вакансии на «Клерке»

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    191
    Логотип ITSM365
    ITSM365
    Ведение документооборота

    Один в поле не воин: как предотвратить потерю заявок сотрудников внутри компании

    Рассказываю, как обеспечить своевременную выдачу справок, быструю замену краски в принтере, а также постоянное соблюдение дедлайнов.

    Один в поле не воин: как предотвратить потерю заявок сотрудников внутри компании
    87
    Логотип Клерк
    Клерк
    Налоговые проверки

    Пять правил, которые помогут минимизировать потери при ВНП

    Налоговики собрались к вам в гости с выездной проверкой. Что делать перед проверкой, чтобы по итогам вы не заработали себе кучу проблем — даем пять простых, но полезных правил.

    Пять правил, которые помогут минимизировать потери при ВНП
    1,3 тыс.
    Логотип VnProgers
    VnProgers
    Автоматизация учета

    Можно ли внедрить 1С:ERP самостоятельно? Подводные камни самостоятельного внедрения

    Внедрение «1С:ERP» своими силами — сложно, но возможно. Главное, предусмотреть неочевидные трудности, а также соизмерить экономию, затраты и риски. Рассказываем, чего ждать и когда лучше обратиться к подрядчику.

    Можно ли внедрить 1С:ERP самостоятельно? Подводные камни самостоятельного внедрения
    78
    Логотип IT+Insurtech
    IT+Insurtech
    Пенсии

    Как подготовиться к участию в программе долгосрочных сбережений?

    В России с 2024 года заработает программа долгосрочных сбережений. Участие в ней потребует определенной подготовки. Пока программа не стартовала, можно разобраться в ее нюансах и определиться, подходит ли она вам.

    47
    Логотип Константин Чупырь
    Константин Чупырь
    НК РФ

    Налоговый ликбез. Подпункт 7 Пункта 2 Статьи 1 НК. Знай свои налоговые права

    Продолжим цикл публикаций налоговой грамотности под лозунгом: «Знай свои налоговые права». В этом цикле рассмотрим статьи Налогового Кодекса, разберем письма финансовых ведомств, разберем судебные кейсы.

    65
    Читать еще