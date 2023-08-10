Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Страхование

Работы по капитальному ремонту предложили страховать

Чтобы подрядчики качественней выполняли капремонт и вовремя исправляли недостатки, предложили сделать страховку. Ее стоимость будет рассчитываться по аналогии с ОСАГО: чем больше претензий, тем дороже обойдется полис.
22

В Госдуму планируют внести законопроект, по которому жильцы смогут компенсировать некачественный капитальный ремонт дома. Об этом пишут «Известия».

Подрядчики будут обязаны страховать работы по капитальному ремонту домов, а также в течение 30 дней с момента жалоб проводить дополнительные работы по устранению неполадок.

30% жителей отремонтированных домов предъявляют претензии подрядчикам. Более 20% работ выполняются с нарушениями, а средняя стоимость дефектов составляет 350 тыс. рублей.

На устранение выявленных недостатков уходит от шести месяцев до нескольких лет.

Автор будущего законопроекта, вице-спикер ГД Борис Чернышов рассказал, что в законодательстве уже есть положения по гарантийному ремонту, но компании уклоняются от выполнения этих обязательств. В итоге жильцы обращаются в правоохранительные органы и суды.

Законопроект позволяет достигнуть двух целей. Первая — оперативно за счет страховки устранять любые недочеты, допущенные в процессе капремонтов. Чтобы не было ситуаций, когда люди годами живут с протекающей крышей, а подрядчик, фонд капремонта и УК всё это время не спеша судятся — решают, кто виноват и кто должен оплатить доработки. Вторая цель — создать условия, в которых подрядчикам будет невыгодно плохо работать, — сказал Борис Чернышов.

Цена страховки будет зависеть от истории подрядчика и рассчитываться по аналогии с ОСАГО. Если к компании, которая делает капремонт, имеет много претензий, то страховой продукт выйдет дороже.

Предполагается, что со временем недобросовестные подрядчики не смогут побеждать на конкурсах и будут вытеснены с рынка.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк
    Клерк
    Налоговые проверки

    Пять правил, которые помогут минимизировать потери при ВНП

    Налоговики собрались к вам в гости с выездной проверкой. Что делать перед проверкой, чтобы по итогам вы не заработали себе кучу проблем — даем пять простых, но полезных правил.

    Пять правил, которые помогут минимизировать потери при ВНП
    1,1 тыс.
    Логотип VnProgers
    VnProgers
    Автоматизация учета

    Можно ли внедрить 1С:ERP самостоятельно? Подводные камни самостоятельного внедрения

    Внедрение «1С:ERP» своими силами — сложно, но возможно. Главное, предусмотреть неочевидные трудности, а также соизмерить экономию, затраты и риски. Рассказываем, чего ждать и когда лучше обратиться к подрядчику.

    Можно ли внедрить 1С:ERP самостоятельно? Подводные камни самостоятельного внедрения
    16
    Логотип IT+Insurtech
    IT+Insurtech
    Пенсии

    Как подготовиться к участию в программе долгосрочных сбережений?

    В России с 2024 года заработает программа долгосрочных сбережений. Участие в ней потребует определенной подготовки. Пока программа не стартовала, можно разобраться в ее нюансах и определиться, подходит ли она вам.

    13
    Логотип Константин Чупырь
    Константин Чупырь
    НК РФ

    Налоговый ликбез. Подпункт 7 Пункта 2 Статьи 1 НК. Знай свои налоговые права

    Продолжим цикл публикаций налоговой грамотности под лозунгом: «Знай свои налоговые права». В этом цикле рассмотрим статьи Налогового Кодекса, разберем письма финансовых ведомств, разберем судебные кейсы.

    23
    Логотип Онлайн-школа Татьяны Себелевой
    Онлайн-школа Татьяны Себелевой
    Бухгалтерский аутсорсинг

    Договор на бухгалтерское обслуживание. Как удаленному бухгалтеру обезопасить себя от субсидиарной ответственности

    Рассказываем, как удаленному бухгалтеру правильно заключить договор на бухгалтерское обслуживание, чтобы защитить себя от субсидиарной ответственности.

    Договор на бухгалтерское обслуживание. Как удаленному бухгалтеру обезопасить себя от субсидиарной ответственности
    138
    Логотип Клерк.Премиум
    Клерк.Премиум
    Обучение для бухгалтеров

    😱 Осталось три дня, чтобы получить скидку 30% на самую бухгалтерскую подписку Клерк.Премиум! 50 онлайн-курсов, 600 вебинаров, 900 разборов, безлимитные консультации

    Только до 13 августа вы можете на ГОД подключиться к сервису для обучения и экспертной поддержки бухгалтера со скидкой 30%. Безо всяких доплат каждый день вы получаете новые материалы и видео-контент в подписке, а наши эксперты проводят сотни консультаций за месяц. Кроме того, у вас будет доступ к базе существующих вебинаров, онлайн-курсов и разборов.

    😱 Осталось три дня, чтобы получить скидку 30% на самую бухгалтерскую подписку Клерк.Премиум! 50 онлайн-курсов, 600 вебинаров, 900 разборов, безлимитные консультации
    3
    571
    Читать еще