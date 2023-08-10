Работы по капитальному ремонту предложили страховать

Чтобы подрядчики качественней выполняли капремонт и вовремя исправляли недостатки, предложили сделать страховку. Ее стоимость будет рассчитываться по аналогии с ОСАГО: чем больше претензий, тем дороже обойдется полис.

В Госдуму планируют внести законопроект, по которому жильцы смогут компенсировать некачественный капитальный ремонт дома. Об этом пишут «Известия».

Подрядчики будут обязаны страховать работы по капитальному ремонту домов, а также в течение 30 дней с момента жалоб проводить дополнительные работы по устранению неполадок.

30% жителей отремонтированных домов предъявляют претензии подрядчикам. Более 20% работ выполняются с нарушениями, а средняя стоимость дефектов составляет 350 тыс. рублей.

На устранение выявленных недостатков уходит от шести месяцев до нескольких лет.

Автор будущего законопроекта, вице-спикер ГД Борис Чернышов рассказал, что в законодательстве уже есть положения по гарантийному ремонту, но компании уклоняются от выполнения этих обязательств. В итоге жильцы обращаются в правоохранительные органы и суды.

Законопроект позволяет достигнуть двух целей. Первая — оперативно за счет страховки устранять любые недочеты, допущенные в процессе капремонтов. Чтобы не было ситуаций, когда люди годами живут с протекающей крышей, а подрядчик, фонд капремонта и УК всё это время не спеша судятся — решают, кто виноват и кто должен оплатить доработки. Вторая цель — создать условия, в которых подрядчикам будет невыгодно плохо работать, — сказал Борис Чернышов.

Цена страховки будет зависеть от истории подрядчика и рассчитываться по аналогии с ОСАГО. Если к компании, которая делает капремонт, имеет много претензий, то страховой продукт выйдет дороже.

Предполагается, что со временем недобросовестные подрядчики не смогут побеждать на конкурсах и будут вытеснены с рынка.