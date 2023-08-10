Самозанятые и физлица смогут удаленно получить электронную подпись

Сбер запустил сервис для физических лиц и самозанятых. Через который они смогут получить электронную подпись удаленно.

Сбер запустил «Онлайн-подпись» — сервис для физических лиц и самозанятых. В нём можно дистанционно выпустить усиленную неквалифицированную электронную подпись.

Все документы, подписанные в сервисе, будут иметь юридическую силу — например, в суде и налоговой инспекции. Подпись пригодится для электронного юридически значимого документооборота (например, для подписания договоров аренды недвижимости или оказания услуг).

После входа в сервис нужно загрузить документ, подписать его и отправить ссылку контрагенту на электронную почту, в мессенджер или по СМС. Входящие файлы можно подписать бесплатно, но исходящие документы придется оплатить.