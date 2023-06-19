Риски сотрудничества с самозанятыми

Если оформить сотрудничество с самозанятыми неправильно — у налоговой могут возникнуть вопросы. Компании это грозит штрафами и доначислениями по налогам и страховым взносам за исполнителей. Основных рисков три.
Риск переквалификации отношений из гражданско-правовых в трудовые.
Переквалификация отношений — главный риск сотрудничества с самозанятым. Когда налоговая видит, что отношения с самозанятыми подменяют собой трудовые, она вправе назначить проверку, итогом которой может стать переквалификация.
Отсутствие статуса самозанятого на дату перечисления вознаграждения.
Если на момент выплаты дохода самозанятый утратил свой статус, то с выплаченного ему вознаграждения придется уплатить НДФЛ и страховые взносы, как за физлицо без статуса. Не нужно этого делать только в том случае, если самозанятый имеет статус ИП.
Проблемы с чеком.
Чек — документ, который подтверждает расходы заказчика на выплату вознаграждения самозанятому. Отсутствие чека или ошибки в нем грозят проблемами с налоговиками в части признания этих затрат обоснованными.
Рассмотрим каждый риск подробнее.
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Риск № 1. Переквалификация отношений в трудовые
Этот риск возникает, когда отношения компании и исполнителя похожи на трудовые. Для того чтобы узнать, действительно ли бизнес использует самозанятых вместо штатных работников, налоговая может организовать проверку.
Как проходит проверка
Проверка правоотношений с самозанятыми со стороны ФНС — обычная практика. Налоговая может прислать запрос, даже если в компании все хорошо. Не факт, что итогом проверки станет переквалификация.
Если компания не злоупотребляет сотрудничеством с самозанятыми, не подменяет трудовые отношения и может это доказать — проблем не возникнет.
Оценка отношений самозанятых и бизнеса начинается с автоматического анализа на соответствие критериям переквалификации. Существуют так называемые риск-баллы, по которым налоговая автоматически отбирает недобросовестные по ее мнению организации и ИП, подменяющие штатный персонал самозанятыми исполнителями.
Риск-баллы находятся в свободном доступе, и на их основе можно проверить, попадает ли компания или ИП в группу риска.
Обратите внимание: баллы не гарантируют обязательную переквалификацию, но они помогают налоговой выявить компании и ИП, которые нужно более тщательно проверить.
Всего таких баллов 8. Важно понимать, что каждый из них сам по себе не приведет к переквалификации. Инспекция будет оценивать ситуацию в совокупности. Перечислим их:
«Продолжительность сотрудничества.
Заказчик сотрудничает с одним и тем же исполнителем на НПД более года.
«Единственный источник дохода».
У самозанятого исполнителя нет других заказчиков, вознаграждение он получает только от одного.
«Признаки зарплаты».
Вознаграждение самозанятого не меняется из месяца в месяц, то есть фактически исполнитель работает за оклад.
«Массовая постановка на учет».
Исполнители получают статус самозанятого перед началом сотрудничества с конкретным заказчиком. Для налоговой это выглядит, как принуждение к получению статуса самозанятого для сотрудничества с конкретной организацией или ИП.
«Массовые регистрации дохода».
Для создания чеков использовалось одно и то же техническое средство.
«Наличие групповых переходов».
Заказчик перевел своих штатных сотрудников в самозанятые и «передал» другой компании (ИП), которая находится под его контролем.
«Периодичность выплат».
Ежемесячные выплаты вознаграждения исполнителям. Особенно рискованно перечисление дохода в дни выплаты зарплаты штатным работникам.
«Прямые нарушения».
Заказчик нарушил прямой запрет закона № 422-ФЗ от 27.11.2018 и, например, заключил договор ГПХ с самозанятым, который был его штатным сотрудником менее двух лет назад.
Если у налоговой возникают вопросы по сотрудничеству с самозанятыми — она направляет компании письмо.
О том, какие бывают письма и как на них реагировать компании, мы рассказывали здесь. Обычно в них налоговая требует предоставить пояснения или сразу уплатить НДФЛ и взносы с вознаграждения исполнителей.
Если компания проигнорирует это требование — налоговая может организовать проверку и сотрудничество с самозанятыми будет анализироваться более детально.
В ходе проверки налоговая в первую очередь смотрит на процессы, а уже потом изучает договор и прочие документы.
То есть, если самозанятые в компании по факту работают, а не оказывают услуги, то несмотря на любые договоры, отношения переквалифицируют в трудовые.
Еще раз отметим, что результатом проверки не обязательно станет переквалификация. Если сотрудничество организовано правильно, и компания сможет это подтвердить — ИФНС все проверит и уйдет.
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Советы по минимизации рисков при сотрудничестве с самозанятыми
Собрали советы, которые помогут правильно оформлять правоотношения с самозанятыми, чтобы не попасть под штрафы от ФНС
Дополнительные факторы риска
Кроме указанных выше критериев, в качестве признаков подмены отношений проверяющие могут признать:
Отражение в договоре с самозанятым трудовой функции, а не результата работы или услуги.
Исполнитель фактически задействован для выполнения определенной трудовой функции, а не для конкретной работы или услуги.
Отсутствие точного объема работ.
В договоре не отражен конкретный объем работ или услуг, которые должен выполнить исполнитель. Это, по мнению налоговиков, говорит о том, что для сторон имеет значение не результат сотрудничества, а сам процесс.
Указание в договоре на ежемесячную выплату вознаграждения в определенной сумме.
По мнению налоговиков ежемесячная выплата одной и той же суммы по своей сути является зарплатой, а не вознаграждением исполнителя за оказание разовой услуги.
Оказание услуг по договору предполагает вовлечение исполнителя в производственную деятельность заказчика.
К вовлечению в производственную деятельность относится, например, распространение на исполнителя норм выработки или включение его в производственный план.
Неизменный размер вознаграждения из месяца в месяц.
К этому признаку налоговики также относят оплату за фактически отработанные дни, чего не может быть у исполнителей по договорам ГПХ.
Подчинение трудовому распорядку, установленному в организации или у ИП.
Сюда также можно отнести выполнение распоряжений заказчика и дисциплинарную ответственность, если такие распоряжения были исполнены ненадлежащим образом.
Систематическое перезаключение договоров ГПХ с самозанятыми.
Долгосрочное сотрудничество с самозанятыми, а также систематическое перезаключение договоров в течение года проверяющие могут квалифицировать, как признак подмены трудовых отношений.
Также к признакам трудовых отношений проверяющие относят:
Материальную ответственность исполнителя.
Контроль процесса оказания услуг со стороны заказчика и отражение этого условия в договоре.
Предоставление исполнителю материалов и инструментов для оказания услуг безвозмездно.
Обеспечение соответствующими условиями для работы — рабочее место, компьютер.
Более подробно налоговая служба расписала признаки трудовых отношений в письме от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674. В нем приведена, в том числе, и положительная судебная практика, которая сложилась в пользу налоговиков. Эту информацию желательно изучить для комплексного анализа рисков при сотрудничестве с самозанятыми.
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Риск № 2. Отсутствие статуса самозанятого на дату перечисления вознаграждения
Перечисление средств физическому лицу без статуса ИП или самозанятого обязывает компанию или ИП уплатить в бюджет НДФЛ и страховые взносы.
Компании и предприниматели являются налоговыми агентами по отношению к физлицам при перечислении им дохода.
Перед выплатой вознаграждения самозанятому нужно проверить статус его регистрации в качестве плательщика НПД. Ведь он мог его утратить, даже не зная об этом, например, из-за совмещения двух режимов или превышения дохода более 2,4 млн руб. в год.
Сделать это можно двумя способами:
Запрашивать справку о постановке на учет в качестве самозанятого перед каждой выплатой.
Проверять статус исполнителя на сайте ФНС.
Можно сотрудничать только с ИП, так как утрата ими статуса самозанятого на заказчике никак не отражается. После снятия с НПД ИП или переходит на УСН, или остается на ОСНО. И вопрос уплаты налогов и взносов по-прежнему лежит на нем, а не на заказчике.
При сотрудничестве с ИП отдельное внимание нужно уделить ОКВЭД предпринимателя. Проверьте, чтобы под вид деятельности, на который привлекается ИП, у него присутствовали соответствующие коды ОКВЭД.
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Риск № 3. Проблемы с чеком
Чек является первым документом, который видит налоговая, и из которого она собственно узнает о сотрудничестве компании с самозанятым. Это первый этап проверки отношений между сторонами. Если в чеке налоговую что-то настораживает, она начинает «копать» дальше.
Составлению и проверке чека нужно уделить особое внимание:
в нем не должно быть трудовой терминологии;
чеки должны формироваться исполнителями в разное время и на разные суммы.
Неправильно составленный или отмененный чек может доставить заказчику проблемы, связанные с учетом расходов на выплату вознаграждения исполнителю.
Полученные от самозанятых чеки нужно проверять также и на правильность отражения в них информации — о заказчике, сумме вознаграждения, дате ее перечисления и названии услуги.
Подробнее о том, какие риски сотрудничества с самозанятыми существуют и как их можно избежать, читайте в этой статье.
Как минимизировать риски сотрудничества с самозанятыми
Чтобы избежать переквалификации отношений и других рисков, нужно:
Провести проверку исполнителя — до заключения договора с ним.
В проверку входит уточнение актуальности статуса плательщика НПД и проверка на трудовые отношения с ним в последние два года.
Заключить договор о сотрудничестве — после принятия решения о сотрудничестве.
Прописать в нем статус исполнителя, объем и сроки оказываемых услуг и прочие существенные условия. После составления договора нужно проверить: нет ли в нем условий, которые указывают на трудовой характер отношений.
Получить от самозанятого акт — после выполнения работ.
Акт можно составить как до оплаты услуг исполнителя, так и после.
Произвести оплату услуг исполнителя — после заключения договора.
Перед оплатой проверьте статус исполнителя на сайте ФНС или запросите у него справку о постановке на учет.
Проверить полученный от самозанятого чек.
В нем прописывается конкретная услуга, за которую получено вознаграждение: не «оплата работы копирайтера», а «написание одного текста объемом 1000 знаков для сайта Заказчика». Также в чеке нужно проверить данные заказчика и сумму вознаграждения.
Отдельно стоит выделить проверку документов, например, договора, чеков, акта на отсутствие трудовой терминологии. Это важно, так как оформление документов с формулировками из трудового законодательства существенно увеличивает вероятность налоговой проверки.
Проанализировать договор и другие документы на наличие трудовой терминологии вы можете с помощью сервиса Консоль.Про «Трудоголик». Достаточно лишь вставить текст в форму и запустить проверку. По окончании проверки система выделит слова, которые нужно будет заменить на лексику из гражданско-правовой сферы.
Советы по минимизации рисков при сотрудничестве с самозанятыми
Собрали советы, которые помогут правильно оформлять правоотношения с самозанятыми, чтобы не попасть под штрафы от ФНС
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