Риски сотрудничества с самозанятыми

Какие риски есть у компании при сотрудничестве с самозанятыми со стороны ФНС и не только, и как эти риски минимизировать.

Если оформить сотрудничество с самозанятыми неправильно — у налоговой могут возникнуть вопросы. Компании это грозит штрафами и доначислениями по налогам и страховым взносам за исполнителей. Основных рисков три.

Риск переквалификации отношений из гражданско-правовых в трудовые.

Переквалификация отношений — главный риск сотрудничества с самозанятым. Когда налоговая видит, что отношения с самозанятыми подменяют собой трудовые, она вправе назначить проверку, итогом которой может стать переквалификация.

Отсутствие статуса самозанятого на дату перечисления вознаграждения.

Если на момент выплаты дохода самозанятый утратил свой статус, то с выплаченного ему вознаграждения придется уплатить НДФЛ и страховые взносы, как за физлицо без статуса. Не нужно этого делать только в том случае, если самозанятый имеет статус ИП.

Проблемы с чеком.

Чек — документ, который подтверждает расходы заказчика на выплату вознаграждения самозанятому. Отсутствие чека или ошибки в нем грозят проблемами с налоговиками в части признания этих затрат обоснованными.

Рассмотрим каждый риск подробнее.

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Риск № 1. Переквалификация отношений в трудовые

Этот риск возникает, когда отношения компании и исполнителя похожи на трудовые. Для того чтобы узнать, действительно ли бизнес использует самозанятых вместо штатных работников, налоговая может организовать проверку.

Как проходит проверка

Проверка правоотношений с самозанятыми со стороны ФНС — обычная практика. Налоговая может прислать запрос, даже если в компании все хорошо. Не факт, что итогом проверки станет переквалификация.

Если компания не злоупотребляет сотрудничеством с самозанятыми, не подменяет трудовые отношения и может это доказать — проблем не возникнет.

Оценка отношений самозанятых и бизнеса начинается с автоматического анализа на соответствие критериям переквалификации. Существуют так называемые риск-баллы, по которым налоговая автоматически отбирает недобросовестные по ее мнению организации и ИП, подменяющие штатный персонал самозанятыми исполнителями.

Риск-баллы находятся в свободном доступе, и на их основе можно проверить, попадает ли компания или ИП в группу риска.

Обратите внимание: баллы не гарантируют обязательную переквалификацию, но они помогают налоговой выявить компании и ИП, которые нужно более тщательно проверить.

Всего таких баллов 8. Важно понимать, что каждый из них сам по себе не приведет к переквалификации. Инспекция будет оценивать ситуацию в совокупности. Перечислим их:

«Продолжительность сотрудничества.

Заказчик сотрудничает с одним и тем же исполнителем на НПД более года.

«Единственный источник дохода».

У самозанятого исполнителя нет других заказчиков, вознаграждение он получает только от одного.

«Признаки зарплаты».

Вознаграждение самозанятого не меняется из месяца в месяц, то есть фактически исполнитель работает за оклад.

«Массовая постановка на учет».

Исполнители получают статус самозанятого перед началом сотрудничества с конкретным заказчиком. Для налоговой это выглядит, как принуждение к получению статуса самозанятого для сотрудничества с конкретной организацией или ИП.

«Массовые регистрации дохода».

Для создания чеков использовалось одно и то же техническое средство.

«Наличие групповых переходов».

Заказчик перевел своих штатных сотрудников в самозанятые и «передал» другой компании (ИП), которая находится под его контролем.

«Периодичность выплат».

Ежемесячные выплаты вознаграждения исполнителям. Особенно рискованно перечисление дохода в дни выплаты зарплаты штатным работникам.

«Прямые нарушения».

Заказчик нарушил прямой запрет закона № 422-ФЗ от 27.11.2018 и, например, заключил договор ГПХ с самозанятым, который был его штатным сотрудником менее двух лет назад.

Если у налоговой возникают вопросы по сотрудничеству с самозанятыми — она направляет компании письмо.

О том, какие бывают письма и как на них реагировать компании, мы рассказывали здесь. Обычно в них налоговая требует предоставить пояснения или сразу уплатить НДФЛ и взносы с вознаграждения исполнителей.

Если компания проигнорирует это требование — налоговая может организовать проверку и сотрудничество с самозанятыми будет анализироваться более детально.

В ходе проверки налоговая в первую очередь смотрит на процессы, а уже потом изучает договор и прочие документы.

То есть, если самозанятые в компании по факту работают, а не оказывают услуги, то несмотря на любые договоры, отношения переквалифицируют в трудовые.

Еще раз отметим, что результатом проверки не обязательно станет переквалификация. Если сотрудничество организовано правильно, и компания сможет это подтвердить — ИФНС все проверит и уйдет.

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Дополнительные факторы риска

Кроме указанных выше критериев, в качестве признаков подмены отношений проверяющие могут признать:

Отражение в договоре с самозанятым трудовой функции, а не результата работы или услуги.

Исполнитель фактически задействован для выполнения определенной трудовой функции, а не для конкретной работы или услуги.

Отсутствие точного объема работ.

В договоре не отражен конкретный объем работ или услуг, которые должен выполнить исполнитель. Это, по мнению налоговиков, говорит о том, что для сторон имеет значение не результат сотрудничества, а сам процесс.

Указание в договоре на ежемесячную выплату вознаграждения в определенной сумме.

По мнению налоговиков ежемесячная выплата одной и той же суммы по своей сути является зарплатой, а не вознаграждением исполнителя за оказание разовой услуги.

Оказание услуг по договору предполагает вовлечение исполнителя в производственную деятельность заказчика.

К вовлечению в производственную деятельность относится, например, распространение на исполнителя норм выработки или включение его в производственный план.

Неизменный размер вознаграждения из месяца в месяц.

К этому признаку налоговики также относят оплату за фактически отработанные дни, чего не может быть у исполнителей по договорам ГПХ.

Подчинение трудовому распорядку, установленному в организации или у ИП.

Сюда также можно отнести выполнение распоряжений заказчика и дисциплинарную ответственность, если такие распоряжения были исполнены ненадлежащим образом.

Систематическое перезаключение договоров ГПХ с самозанятыми.

Долгосрочное сотрудничество с самозанятыми, а также систематическое перезаключение договоров в течение года проверяющие могут квалифицировать, как признак подмены трудовых отношений.

Также к признакам трудовых отношений проверяющие относят:

Материальную ответственность исполнителя.

Контроль процесса оказания услуг со стороны заказчика и отражение этого условия в договоре.

Предоставление исполнителю материалов и инструментов для оказания услуг безвозмездно.

Обеспечение соответствующими условиями для работы — рабочее место, компьютер.

Более подробно налоговая служба расписала признаки трудовых отношений в письме от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674. В нем приведена, в том числе, и положительная судебная практика, которая сложилась в пользу налоговиков. Эту информацию желательно изучить для комплексного анализа рисков при сотрудничестве с самозанятыми.

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Риск № 2. Отсутствие статуса самозанятого на дату перечисления вознаграждения

Перечисление средств физическому лицу без статуса ИП или самозанятого обязывает компанию или ИП уплатить в бюджет НДФЛ и страховые взносы.

Компании и предприниматели являются налоговыми агентами по отношению к физлицам при перечислении им дохода.

Перед выплатой вознаграждения самозанятому нужно проверить статус его регистрации в качестве плательщика НПД. Ведь он мог его утратить, даже не зная об этом, например, из-за совмещения двух режимов или превышения дохода более 2,4 млн руб. в год.

Сделать это можно двумя способами:

Запрашивать справку о постановке на учет в качестве самозанятого перед каждой выплатой.

Проверять статус исполнителя на сайте ФНС.

Можно сотрудничать только с ИП, так как утрата ими статуса самозанятого на заказчике никак не отражается. После снятия с НПД ИП или переходит на УСН, или остается на ОСНО. И вопрос уплаты налогов и взносов по-прежнему лежит на нем, а не на заказчике.

При сотрудничестве с ИП отдельное внимание нужно уделить ОКВЭД предпринимателя. Проверьте, чтобы под вид деятельности, на который привлекается ИП, у него присутствовали соответствующие коды ОКВЭД.

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Риск № 3. Проблемы с чеком

Чек является первым документом, который видит налоговая, и из которого она собственно узнает о сотрудничестве компании с самозанятым. Это первый этап проверки отношений между сторонами. Если в чеке налоговую что-то настораживает, она начинает «копать» дальше.

Составлению и проверке чека нужно уделить особое внимание:

в нем не должно быть трудовой терминологии;

чеки должны формироваться исполнителями в разное время и на разные суммы.

Неправильно составленный или отмененный чек может доставить заказчику проблемы, связанные с учетом расходов на выплату вознаграждения исполнителю.

Полученные от самозанятых чеки нужно проверять также и на правильность отражения в них информации — о заказчике, сумме вознаграждения, дате ее перечисления и названии услуги.

Подробнее о том, какие риски сотрудничества с самозанятыми существуют и как их можно избежать, читайте в этой статье.

Как минимизировать риски сотрудничества с самозанятыми

Чтобы избежать переквалификации отношений и других рисков, нужно:

Провести проверку исполнителя — до заключения договора с ним.

В проверку входит уточнение актуальности статуса плательщика НПД и проверка на трудовые отношения с ним в последние два года.

Заключить договор о сотрудничестве — после принятия решения о сотрудничестве.

Прописать в нем статус исполнителя, объем и сроки оказываемых услуг и прочие существенные условия. После составления договора нужно проверить: нет ли в нем условий, которые указывают на трудовой характер отношений.

Получить от самозанятого акт — после выполнения работ.

Акт можно составить как до оплаты услуг исполнителя, так и после.

Произвести оплату услуг исполнителя — после заключения договора.

Перед оплатой проверьте статус исполнителя на сайте ФНС или запросите у него справку о постановке на учет.

Проверить полученный от самозанятого чек.

В нем прописывается конкретная услуга, за которую получено вознаграждение: не «оплата работы копирайтера», а «написание одного текста объемом 1000 знаков для сайта Заказчика». Также в чеке нужно проверить данные заказчика и сумму вознаграждения.

Отдельно стоит выделить проверку документов, например, договора, чеков, акта на отсутствие трудовой терминологии. Это важно, так как оформление документов с формулировками из трудового законодательства существенно увеличивает вероятность налоговой проверки.

Проанализировать договор и другие документы на наличие трудовой терминологии вы можете с помощью сервиса Консоль.Про «Трудоголик». Достаточно лишь вставить текст в форму и запустить проверку. По окончании проверки система выделит слова, которые нужно будет заменить на лексику из гражданско-правовой сферы.

Советы по минимизации рисков при сотрудничестве с самозанятыми Собрали советы, которые помогут правильно оформлять правоотношения с самозанятыми, чтобы не попасть под штрафы от ФНС Получить советы

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