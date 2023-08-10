Если сотрудник отработал меньше года, КНО ему платят по особым правилам

Минтруд напомнил порядок расчета компенсации за неиспользованный отпуск, когда сотрудник проработал в компании меньше года.

Минтруд в письме от 18.07.23 № 14-6/ООГ-4763 рассмотрели вопрос о выплате денежной компенсации за неиспользованный отпуск, когда работник увольняется, отработав менее года.

По мнению чиновников при выплате компенсации в описанной ситуации следует использовать принцип пропорциональности. Он закреплен в Правилах об очередных и дополнительных отпусках (утв. НКТ СССР от 30.04.30 № 169).

И рассчитать компенсации по формуле: число дней отпуска, положенных работнику за полный год / 12 x количество полных месяцев работы — количество дней использованного отпуска.

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