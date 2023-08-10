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Маркетплейсы

92% представителей малого и среднего бизнеса торгуют минимум на трех на трех маркетплейсах

Для рекламы своих товаров 81% селлеров обращается к внутренним инструментам торговых интернет-площадок.
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Большинство компаний (92%) из сегмента малого и среднего бизнеса работают с тремя и более маркетплейсами. Об этом сказано в совместном исследовании Smart Placement Ads и «Детского мира».

Только 8% предпринимателей продают товары на двух e-com площадках. 30% торгуют на трех или четырех маркетплейсах, а 62% — на пяти и больше.

Продвигают свои товары с помощью внутренних инструментов площадок 81% селлеров.

А вот 51% предпочитает формат товарной рекламы в результатах поиска, 43% комбинируют поисковую выдачу с размещением баннеров и роликов.

Такую медийную рекламу в чистом виде использует только 6% продавцов.

О том, что нужно, чтобы начать продажи на маркетплейсе, читайте в статье.

62% предпринимателей выбивают таргетированную рекламу, поскольку им важно делать предложение только «своим» покупателям.

31% селлеров признались, что у них нет больших рекламных бюджетов.

Только 19% опрошенных редко пользуются внутренним рекламным инвентарем маркетплейсов. Из них 43% отказываются от такого продвижения из-за высокой стоимости, 29% считают, что там все сложно настраивается. А 28% продавцов сомневаются в эффективности подобных сервисов.

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Комментарии

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