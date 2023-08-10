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Налоги, взносы, пошлины

Американцы смогут до 8 ноября платить налоги в России

Минфин Америки продлил разрешение об уплате налогов в России физлицами и компаниями.
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Минфин США продлил до 8 ноября 2023 года разрешение, которое позволяет американца платить налоги, сборы и таможенные пошли в России. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на документ министерства.

Гражданам США, а также предприятиям, которые находятся во владении граждан США или управляются ими прямым или косвенным образом, разрешается платить налоги, сборы и импортные пошлины, а также приобретать и получать разрешения, лицензии, регистрации и сертификаты, — сказано в сообщении.

Разрешение действует при условии, что подобные операции граждане США проводят в обычном порядке и они нужны для повседневной деятельности физических и юридических лиц на территории РФ.

Статус нерезидента накладывает определенные обязанности как на самого исполнителя, так и на его заказчика. Узнайте, что необходимо учесть при сотрудничестве с исполнителем-нерезидентом РФ.

Комментарии

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