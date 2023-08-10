🎓 Вебинар: Как оценить компетенции сотрудника: методики в HR. Уже сегодня в 11:00 мск

Оценка компетенций сотрудника лежит в основе решений, касающихся повышения эффективности труда и планов квалификационного развития работников.

Существует много разнообразных методик и подходов, которые используют HR-специалисты для оценки навыков и потенциала сотрудников. На вебинаре разберем, какие инструменты могут быть применены на практике, а какие инструменты применять не стоит.

На вебинаре разберем:

Разнообразие методик оценки компетенций. Различные подходы к оценке компетенций, включая ассессмент-центры, тесты оценки ситуаций, оценку 360 градусов, метод парных сравнений, интервью по компетенциям и другие. Антиоценка компетенций. Почему личностные тесты не способны оценить компетенции. Почему HR не может оценить профессиональные компетенции. Какие методики для каких целей лучше использовать. Применение технологий в оценке компетенций. Применение онлайн-тестирования, симуляций, аналитики данных и других инструментов. Как ChatGPT может помочь в оценке компетенций и как защититься от его использования кандидатами. Как технологии помогают улучшить процесс оценки и принятие решений на основе полученных данных. Преимущества систематического подхода. Преимущества внедрения циклического процесса оценки компетенций, включая определение обучающих потребностей, планирование карьерного роста и улучшение эффективности организации в целом.

Ждем вас на вебинаресегодня в 11:00 мск!