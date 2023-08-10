Появился новый онлайн-сервис для кадровиков и HR

На платформе онлайн-рекрутинга hh.ru стартовал проект «Эксперт», предназначенный для повышения профессиональных навыков тех, кто занимается поиском и подбором сотрудников, пишет «Коммерсант».
HR-менеджеры бесплатно получат знания о том, как искать персонал, работать с откликами на вакансии.
Клерк следит на последними трендами и предлагает сегодня, 11 августа, в 11:00 по мск посетить вебинар для HR-специалистов — Как оценить компетенции сотрудника: методики в HR.
Спикер вебинара Канардов Иван, руководитель проекта HR-UP.ru. Работал в компаниях IBS, МОЛГА Консалтинг, ЭКОПСИ. Занимал должность директора по персоналу в компаниях Сапсан и MediaSign на вебинаре разберет:
Разнообразие методик оценки компетенций.
Антиоценка компетенций. Почему личностные тесты не способны оценить компетенции.
Почему HR не может оценить профессиональные компетенции. Какие методики для каких целей лучше использовать.
Применение технологий в оценке компетенций. Применение онлайн-тестирования, симуляций, аналитики данных и других инструментов.
Как ChatGPT может помочь в оценке компетенций и как защититься от его использования кандидатами.
Преимущества систематического подхода.
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1 950 ₽ вы можете записаться на вебинар прямо сейчас!
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