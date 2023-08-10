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HR

Появился новый онлайн-сервис для кадровиков и HR

Платформа hh.ru запустила полезный сервис для HR-специалистов, где можно пройти бесплатное обучение.
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На платформе онлайн-рекрутинга hh.ru стартовал проект «Эксперт», предназначенный для повышения профессиональных навыков тех, кто занимается поиском и подбором сотрудников, пишет «Коммерсант».

HR-менеджеры бесплатно получат знания о том, как искать персонал, работать с откликами на вакансии.

Клерк следит на последними трендами и предлагает сегодня, 11 августа, в 11:00 по мск посетить вебинар для HR-специалистов — Как оценить компетенции сотрудника: методики в HR.

Спикер вебинара Канардов Иван, руководитель проекта HR-UP.ru. Работал в компаниях IBS, МОЛГА Консалтинг, ЭКОПСИ. Занимал должность директора по персоналу в компаниях Сапсан и MediaSign на вебинаре разберет:

  1. Разнообразие методик оценки компетенций.

  2. Антиоценка компетенций. Почему личностные тесты не способны оценить компетенции.

  3. Почему HR не может оценить профессиональные компетенции. Какие методики для каких целей лучше использовать.

  4. Применение технологий в оценке компетенций. Применение онлайн-тестирования, симуляций, аналитики данных и других инструментов.

  5. Как ChatGPT может помочь в оценке компетенций и как защититься от его использования кандидатами.

  6. Преимущества систематического подхода.

Всего за 399 ₽ вместо 1 950 ₽ вы можете записаться на вебинар прямо сейчас!

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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