Ответственность работодателя в 2023 году за задержку зарплаты

Трудовое законодательство требует от работодателя выплачивать работникам зарплату каждые полмесяца. Чаще — можно, реже — нет (ч. 6 ст. 136 ТК).

Крайний срок выплаты — не позднее 15 дней по итогам расчетного периода.

За несвоевременную выплату зарплаты для директора компании или главбуха – от 10 000 до 20 000 рублей (ст. 5.27 КоАП). За повторное нарушение штраф от 50 000 до 100 000 рублей (ст. 5.27.КоАП).

Если работодатель задерживает зарплату частично, к нему могут быть применены следующие меры наказания по ч. 1 ст. 145.1 УК:

штраф до 120 000 рублей или в размере годового заработка; запрет работы на определенных должностях — до 1 года; принудительные работы — до 2 лет; лишение свободы — до 1 года.

За полную невыплату ответственность увеличивается (ч. 2 ст. 145.1 УК):

штраф 100 000 — 500 000 рублей или в размере трехлетнего заработка; принудительные работы — до 3 лет; лишение свободы — до 3 лет.

Разобраться со всеми оформлениями и выплатами работникам поможет наш курс профессиональной переподготовки — Бухгалтер по зарплате.