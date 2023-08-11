Каждый второй житель страны хочет просто так получать больше 33 тысяч рублей от государства

На 6% стало больше россиян, которые хотели бы получать базовый безусловный доход.

По мнению россиян, государство должно выплачивать своим гражданам ежемесячно по 33,5 тыс. рублей. Об этом сказано в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

56% населения хотели бы получать фиксированную ежемесячную выплату от государства. Это позволит удовлетворить базовые потребности человека и заниматься любимым делом.

Наша страна богата ресурсами, являющимися достоянием нации, поэтому и дивиденды должна получать целая нация, а не определенные люди, — сказали участники опроса.

Против установления базового безусловного дохода проголосовали 12% опрошенных. Они считают, что такие выплаты будут развращать людей, инфляция ускорится, а лентяи перестанут работать.

Введение базовых выплат поддерживают жители Ростова-на-Дону (62%), Самары (61%) и Воронежа (60%).

Самую большую сумму ежемесячных государственных выплат запросили москвичи – 37 тыс. рублей. В Краснодаре хотели бы получать 36,4 тыс. рублей, в Красноярске – 36,1 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге – 33,5 тыс. рублей.

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