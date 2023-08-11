В ДНР могут снизить налоговую ставку по УСН до 1%

Если МСП работает по схеме «доходы минус расходы», то налоговая ставка уменьшится с 7% до 5%

Правительство Донецкой Народной Республики подготовило законопроект о снижении налоговой ставки по УСН для малых и средних предприятий. Об этом написал председатель правительства ДНР Евгений Солнцев в своем телеграм-канале.

Правительство вносит в парламент законопроект, устанавливающий с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2024 года ставки УСН до 1%, если базой налогообложения являются доходы, и до 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, — сказано в сообщении.

Снижение налоговой нагрузки приведет к повышению деловой активной бизнеса и к инвестиционной привлекательности региона.

В новых регионах УСН начал действовать с 1 января 2023 года. Льготная ставка налогообложения для ДНР составляет 3%.

Бизнес, который работает по схеме «доходы минус расходы», платит 7%.

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