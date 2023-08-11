Новая схема мошенничества: деньги крадут на открытии счетов для зарубежных инвестиций

Инвесторам предлагают открыть доступ к зарубежной бирже, если они переведут деньги на криптокошелек.

Мошенники представляются сотрудниками брокерских компаний и предлагают открыть счет для иностранных инвестиций. Об этом сказано в телеграм-канале СДМ-банка.

С инвесторами связываются от имени брокера и просят перевести деньги на криптокошелек, чтобы открыть доступ к иностранной бирже.

Однако после перевода на чужой счет ваши деньги исчезнут, — сказано в сообщении.

В СДМ-банке предупредили, что нельзя доверять лжеброкерам, которые обещают гарантированную прибыль и предлагают открыть счета без договоров и документов, подтверждающих личность.

К признакам мошеннических действий относятся просьбы перевести средства по номеру телефона, карты или на счет в криптовалюте.