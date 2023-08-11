Альфа-Банк заработал больше 52 млрд рублей чистой прибыли за полгода

Банк нарастил розничную клиентскую базу почти до 30 млн человек. Чистые процентные доходы организации увеличились на 84%.

За первое полугодие 2023 года Альфа-Банк получил 52,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ. Об этом сказано на сайте кредитной организации.

Чистые процентные доходы выросли на 84% по сравнению с первым полугодием 2022 года.

Мы сделали ставку на развитие мобильного банкинга — и сейчас наш Альфа-Онлайн лучший мобильный банк в России. Я горжусь нашим результатом и работой всей команды, особенно сейчас, — сказал главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Активы банка за шесть месяцев выросли на 7%, в том числе за счет роста чистой ссудной задолженности на 17%.

Объем корпоративных кредитов вырос на 21%, а розничных – на 13%.

Депозитный портфель Альфа-Банка увеличился на 7% за счет роста объема вкладов физлиц на 15%.

У «Альфы» стало на 9% больше розничных клиентов, их число достигло 27,9 млн человек.