Брокеры простят отложить ужесточение требований к квалифицированным инвесторам

Повышение имущественного ценза с 6 млн рублей до 12 млн, а затем до 24 млн рублей навредит восстановлению финрынка, считают эксперты НАУФОР.

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) предложила Центробанку повременить с введением новых критериев для присвоения статуса квалифицированного инвестора. Об этом пишет «Forbes».

По мнению участников фондового рынка, сейчас нет причин, которые требовали бы изменений к получению статуса «квала». Более того, это «с высокой вероятностью навредит восстановлению финансового рынка».

Сейчас ликвидность СПБ биржи на 66% меньше показателей первого полугодия 2021 года. Акции Мосбиржи, хоть и восстанавливаются, но их ликвидность все равно ниже на 38,8%. Срочный рынок сократился на 75,8%.

На 2 тыс. стало меньше ценных бумаг, доступных неквалифицированным инвесторам.

Недавно мы писали, что Центробанк утвердил новые требования для квалифицированных инвесторов. Сначала имущественный ценз повысят до 12 млн рублей, а после поднимут до 24 млн рублей.

Ужесточения объяснили тем, что из-за санкций у 5 млн инвесторов оказались заблокированными иностранные активы. Также до 2,5 млрд рублей выросла общая задолженность инвесторов перед брокерами.

Пока что размер имущественного ценза составляет 6 млн рублей.