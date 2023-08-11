Иностранные инвесторы смогут управлять полученными в РФ доходами

Для этого нужно выполнить «определенные формальности», которые не ухудшат макроэкономику страны и не нарушат права российских сотрудников.

Соблюдая определенные формальности, зарубежные инвесторы получат право распоряжаться доходами, полученным в России. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на директора департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрия Биричевского.

Выполнив определенные формальности, иностранные инвесторы имеют возможность распоряжаться полученными в России доходами. Российская сторона проявляет гибкий подход к согласованию соответствующих операций, — сказал Биричевский.

Главное правило для иностранных инвесторов – при продаже своих активов и при выводе прибыли они должны не допускать нарушения экономических процессов и защищать права российских сотрудников.

В сентябре 2022 года Владимир Путин подписал указ, который запрещает компаниям из недружественных стран самостоятельно распоряжаться долями в отечественных организациях.

Продавать российские активы можно только с разрешения правительственной комиссии. В списке требований: предоставление дисконта не менее 50% от рыночной стоимости, а также рассрочка от одного года до двух лет.

Бизнесмены из недружественных стран также получат право управлять своими российскими активами, если добровольно внесут в бюджет не меньше 10% от суммы сделки.